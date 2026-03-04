Розенбаум стал самым цитируемым певцом в СМИ Петербурга за 2025 год

04 марта 2026, 18:31

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Лидером рейтинга самых цитируемых певцов и музыкантов в СМИ Петербурга за 2025 год стал автор-исполнитель и народный артист РФ Александр Розенбаум. Его упоминали 11 099 раз. Такие данные приводит «Петербургский дневник» после совместного исследования с аналитической системой «Медиалогия».





Второе место в рейтинге заняла певица Елена Ваенга (7708 упоминаний), а на третьем оказался рок-музыкант Вячеслав Бутусов (2898 упоминаний). В десятке лидеров также оказались певица ЗАРА, рок-музыкант Андрей Князев, вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и другие.



По словам президента фонда «Новая культура» и музыкального редактора Ильи Сакмарова, в рейтинге оказались не просто блестящие исполнители, но и оригинальные авторы.





«В первую очередь, это отражает неугасающий интерес российских средств массовой информации к наследию легендарных ленинградских рок-сообществ и бард-клубов», — приводит «Петербургский дневник» слова Сакмарова.