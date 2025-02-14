«Старалась держаться подальше»: Ольга Серябкина не знала Седокову до шоу «Выжить в Самарканде»

После гибели бывшего супруга Яниса Тиммы певица снова стала появляться на экране, в том числе в реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Многие заметили, что экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина как будто нарочито держится от «чёрно-соломенной вдовы» в стороне.