«Старалась держаться подальше»: Ольга Серябкина не знала Седокову до шоу «Выжить в Самарканде»

Ольга Серябкина (Фото: Инстаграм* @seryabkina)
После гибели бывшего супруга Яниса Тиммы певица снова стала появляться на экране, в том числе в реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Многие заметили, что экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина как будто нарочито держится от «чёрно-соломенной вдовы» в стороне.
Съёмки телепроекта проходили задолго до печальной кончины спортсмена, однако многие поклонники звёздной пары пытались найти подсказки того, что происходило в отношениях Седоковой и Тиммы в тот период. Более того, недоброжелатели даже громко осуждали Анну за участие в реалити, несмотря на то, что во время записи передачи супруги ещё даже не были разведены, а Янис наверняка был далёк от мыслей о самоубийстве, пишет StarHit. Подлила масла в огонь и нанятая семьёй Тиммы звёздный Юрист Катя Гордон, которая обмолвилась, что подтолкнуть спортсмена к трагическому решению могли многочисленные измены Седоковой.
Вот и напряглись зрители, увидев, что Серябкина не общается с коллегой-певицей и такой же, как и она сама, участницей проекта. Но всё оказалось гораздо проще. Отстранённость Ольги не была нарочитой и не имела отношения к шлейфу отрицательного бэкграунда, тянущегося за Анной, равно как и к её поведению. Певицы просто ранее не были знакомы.
Серябкина также подчеркнула, что, познакомившись с Анной, всегда относилась к ней уважительно.
Сама Седокова, к слову, не комментирует то, что говорят о ней в Сети. После возвращения в личный блог она уже рассказала о самочувствии и показала фото в полный рост. Поклонники, как и недоброжелатели, впрочем, заметили, что она выглядит чуть ли не в два раза худее, чем была до всего произошедшего.
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Вот и напряглись зрители, увидев, что Серябкина не общается с коллегой-певицей и такой же, как и она сама, участницей проекта. Но всё оказалось гораздо проще. Отстранённость Ольги не была нарочитой и не имела отношения к шлейфу отрицательного бэкграунда, тянущегося за Анной, равно как и к её поведению. Певицы просто ранее не были знакомы.
«Я просто до шоу не была с ней знакома. Я не из тех, кто за один день знакомства создает видимость лучших друзей. В жизни вы же не бросаетесь никому в объятья, если знаете его один день. Я не играла на камеру и не создавала что-то специально», — сказала бывшая участница популярной «девичьей» группы.
Серябкина также подчеркнула, что, познакомившись с Анной, всегда относилась к ней уважительно.
Сама Седокова, к слову, не комментирует то, что говорят о ней в Сети. После возвращения в личный блог она уже рассказала о самочувствии и показала фото в полный рост. Поклонники, как и недоброжелатели, впрочем, заметили, что она выглядит чуть ли не в два раза худее, чем была до всего произошедшего.
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Александр Бойцов