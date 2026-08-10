«Откуда столько самомнения»: Катя Гордон жестко высказалась об Иде Галич

10 августа 2026, 10:29

Юрист Гордон заявила о превосходстве над Галич, обвинив блогершу в самомнении

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист и общественный деятель Катя Гордон раскритиковала блогершу Иду Галич, с которой у нее случился конфликт на реалити‑шоу «Большой куш». Об этом пишет «СтарХит».





Юрист заявила, что не будет учитывать мнение звезды шоу-бизнеса, пока та не достигнет таких же результатов, как она сама. Гордон также опровергла слова блогерши о своей изоляции, утверждая, что у нее дома часто собираются представители «интеллектуальной элиты Москвы» и другие участники проекта. Кроме того, Екатерина высказала критику в адрес текущего этапа карьеры Иды.





«Сейчас апогей ее карьеры — бухаловка в заповедной зоне и срач со мной. Мне неясно, откуда у этих гламурных блогеров столько самомнения», — высказалась она.