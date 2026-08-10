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«Откуда столько самомнения»: Катя Гордон жестко высказалась об Иде Галич

Юрист Гордон заявила о превосходстве над Галич, обвинив блогершу в самомнении
Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист и общественный деятель Катя Гордон раскритиковала блогершу Иду Галич, с которой у нее случился конфликт на реалити‑шоу «Большой куш». Об этом пишет «СтарХит».



Юрист заявила, что не будет учитывать мнение звезды шоу-бизнеса, пока та не достигнет таких же результатов, как она сама. Гордон также опровергла слова блогерши о своей изоляции, утверждая, что у нее дома часто собираются представители «интеллектуальной элиты Москвы» и другие участники проекта. Кроме того, Екатерина высказала критику в адрес текущего этапа карьеры Иды.

«Сейчас апогей ее карьеры — бухаловка в заповедной зоне и срач со мной. Мне неясно, откуда у этих гламурных блогеров столько самомнения», — высказалась она.

Конфликт между Гордон и Галич возник после того, как общественный деятель в беседе со Светланой Сильваши выразила мнение о внешности других участниц программы, назвав их «страшненькими бабами».
Екатерина Коршунова

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