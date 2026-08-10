Седокова заявила о разведении щенков от собаки Яниса Тиммы без документов

10 августа 2026, 09:33

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Певица Анна Седокова рассказала, что родители баскетболиста Яниса Тиммы якобы используют для разведения его пса Бу, не имея необходимых документов. Артистка утверждает, что компания-продавец отказалась передавать семье бумаги на животное. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.





По словам Седоковой, щенка американского питбультерьера она подарила Тимме во время брака. Питомец, как утверждает певица, стоил 20 тысяч долларов. Она назвала Бу агрессивным и пояснила, что после расставания он остался у спортсмена: справиться с характером собаки мог только он.



Артистка рассказала, что пёс оставил шрамы на лице её младшего сына Гектора. Несмотря на это, Седокова говорит, что продолжает любить Бу и надеется вернуть его в будущем.



Перед смертью Тимма оставил собаку в США, сообщила певица. Позднее животное доставили к его родителям. Седокова утверждает, что уже на следующий день после приезда родственники спортсмена обратились к заводчику за документами для разведения.





«Компания им документы не дала. Все щенки, на которых сейчас зарабатывают деньги, идут без документов», — написала певица.