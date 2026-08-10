Седокова заявила о разведении щенков от собаки Яниса Тиммы без документов
Певица Анна Седокова рассказала, что родители баскетболиста Яниса Тиммы якобы используют для разведения его пса Бу, не имея необходимых документов. Артистка утверждает, что компания-продавец отказалась передавать семье бумаги на животное. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
По словам Седоковой, щенка американского питбультерьера она подарила Тимме во время брака. Питомец, как утверждает певица, стоил 20 тысяч долларов. Она назвала Бу агрессивным и пояснила, что после расставания он остался у спортсмена: справиться с характером собаки мог только он.
Артистка рассказала, что пёс оставил шрамы на лице её младшего сына Гектора. Несмотря на это, Седокова говорит, что продолжает любить Бу и надеется вернуть его в будущем.
Перед смертью Тимма оставил собаку в США, сообщила певица. Позднее животное доставили к его родителям. Седокова утверждает, что уже на следующий день после приезда родственники спортсмена обратились к заводчику за документами для разведения.
«Компания им документы не дала. Все щенки, на которых сейчас зарабатывают деньги, идут без документов», — написала певица.
Седокова призвала прекратить конфликты вокруг семьи Тиммы и проявить больше сочувствия к памяти спортсмена.