Стало известно, во сколько обходится отдых в Турции Давы и Мари Краймбрери

09 августа 2026, 23:03

Дава и Мари Краймбрери отдыхают в Турции почти за 230 тыс. рублей в сутки

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава и Мари Краймбрери отправились на отдых в Турцию и, судя по условиям проживания, решили ни в чем себе не отказывать. Звездные супруги остановились в Белеке, где сняли просторную виллу с собственным бассейном и целым набором премиальных удобств. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».