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Стало известно, во сколько обходится отдых в Турции Давы и Мари Краймбрери

Дава и Мари Краймбрери отдыхают в Турции почти за 230 тыс. рублей в сутки
Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава и Мари Краймбрери отправились на отдых в Турцию и, судя по условиям проживания, решили ни в чем себе не отказывать. Звездные супруги остановились в Белеке, где сняли просторную виллу с собственным бассейном и целым набором премиальных удобств. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



В распоряжении пары — большая терраса, три спальни, причем у каждой предусмотрен собственный санузел, несколько гардеробных, просторная гостиная, объединенная с кухней, камин и другие удобства.

Стоимость такого отдыха соответствующая — от 226 тысяч рублей за ночь. В эту сумму входит питание по системе All Inclusive, а также все доступные гостям привилегии на территории отеля.

Компанию Дава и Мари составила ее мама — та самая «любимая теща» Давида. Похоже, семейный отдых получился не только роскошным, но и максимально комфортным.

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Софья Метелева

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