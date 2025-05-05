Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки – фото

Ксения Корнева (фото: Telegram @ksehahaha)
Ксения Корнева показала нового возлюбленного. После срыва помолвки в январе звезда «Уральских пельменей» вновь обрела счастье.
О том, что артистка вступила в новые отношения, поклонники догадывались давно. Сама Ксения неоднократно намекала на роман, публикуя фотографии букетов. Однако своего избранника она долгое время скрывала.
И лишь на днях в своём Telegram-канале Корнева опубликовала романтичное фото с мужчиной. Возлюбленного зовут Алексей Луканин. Он выпускник Российского университета транспорта, однако пока неизвестно, кем он работает.
Напомним, что в прошлом году прошлый избранник артистки сделал ей предложение в Праге. Однако уже спустя несколько месяцев пара рассталась. Корнева не стала делиться подробностями произошедшего, но отметила, что жених оказался недостойным мужчиной.
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И лишь на днях в своём Telegram-канале Корнева опубликовала романтичное фото с мужчиной. Возлюбленного зовут Алексей Луканин. Он выпускник Российского университета транспорта, однако пока неизвестно, кем он работает.
Напомним, что в прошлом году прошлый избранник артистки сделал ей предложение в Праге. Однако уже спустя несколько месяцев пара рассталась. Корнева не стала делиться подробностями произошедшего, но отметила, что жених оказался недостойным мужчиной.
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Анастасия Чинкова