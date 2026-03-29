Достижения.рф

«Отменять концерт недопустимо»: певец Jony рассказал о форс-мажоре на сольнике

Jony потерял голос перед концертом в Минске и получил экстренную помощь
Jony (Фото: Instagram* / @jony.me)

Концерт Jony в Минске едва не сорвался после того, как артист потерял голос. Об этом сообщает StarHit.



В день выступления, 27 марта, врачи несколько часов спасали певца: до начала шоу ему пять раз вводили адреналин в область голосовых связок, один раз — во время концерта и ещё один — после выступления. Также Jony получили гормональные препараты.

По словам самого артиста, подобные форс-мажоры нередки в артистической практике, и потеря голоса — ситуация, от которой никто не застрахован. Jony подчеркнул, что отменять концерт для него было недопустимо, поэтому он вместе с командой сделали всё возможное, чтобы выйти на сцену и выкладываться на полную.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0