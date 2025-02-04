«Отморозок и мерзкий человек»: Пасынок Стаса Намина Роман взял фамилию убитой им бабушки

Роман Микоян (Фото: соцсети)
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян взял фамилию бабушки, которую убил в 2023 году. Об этом стало известно из материала, Мособлсуда, где в карточке судебного дела подозреваемый в двойном убийстве указан как «Ткаченко (Микоян) Роман Анатольевич».
Напомним, Роман находится в СИЗО и проходит подозреваемым по делу о двойном убийстве. 19 октября он жестоко убил 85-летнюю тещу Стаса Намина и его 30-летнего сына Артема. Тела со множественными ножевыми ранениями нашли в их доме в деревне Крюково Московской области.
Мужчина сразу признался, что именно он убил обоих родственников. По его словам, сначала он несколькими ударами ножа убил бабушку и сразу позвонил брату Артему, когда тот приехал, Роман нанес ему около 10 ударов ножом, после чего позвонил в полицию.
Сам Стас Намин заявил, что никогда не считал Романа своим сыном.
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Мужчина сразу признался, что именно он убил обоих родственников. По его словам, сначала он несколькими ударами ножа убил бабушку и сразу позвонил брату Артему, когда тот приехал, Роман нанес ему около 10 ударов ножом, после чего позвонил в полицию.
Сам Стас Намин заявил, что никогда не считал Романа своим сыном.
«Он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком», — заявлял Намин.
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Элина Позднякова