Откровенные сцены с Бузовой и слухи о романе: личная жизнь Станислава Бондаренко, отношение к СВО, связь с Михайловской

Станислав Бондаренко (Фото: соцсети)
После того, как в 2023 году актёр Станислав Бондаренко снялся в клипах Ольги Бузовой «Верни» и «Позови», его популярность возросла. Сейчас об артисте мало что слышно.
О том, куда пропал Бондаренко, как он относиться к СВО, кто его жена, и о возможных романах с коллегами, читайте в материале «Радио 1».
Станислав Бондаренко не собирался покидать Россию из-за событий 2022 года.
Станислав Бондаренко (Фото:соцсети)
Сразу после начала специальной военной операции (СВО) артист никак не обозначил свою позицию, возможно, из-за того, что его малой родиной является Запорожская область, а на территории Украины осталось много родственников.
Позднее актёр признался в беседе с Борисом Корчевниковым, что родина для него — это то место, где он живёт долгое время и где родились трое его детей.
После выхода клипа «Позови», в котором Бондаренко и Бузова играли влюблённых (в клипе даже есть откровенные сцены), многие предположили, что между ними завязались отношения.
Станислав Бондаренко и Анна Михайловская (Фото: соцсети)
Говорили также и о возможном романе Бондаренко с актрисой Анной Михайловской. Они играют в одних спектаклях, часто появляются на светских мероприятиях, гастролируют по стране и вместе отдыхают.
Артисты уверяют, что их связывают только дружба и работа.
Сейчас Бондаренко продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра имени Моссовета, он гастролирует по России.
Станислав Бондаренко вместе с детьми (Фото: соцсети)
Вместе с супругой Аурелией Алехиной воспитывает двух дочерей — Алексию и Микаэлу. У актёра также есть сын Марк от первого брака с Юлией Чиплиевой.
Бондаренко держит подробности личной жизни в тайне, но супруга артиста часто сопровождает его на презентациях и премьерах.
Станислав Бондаренко вместе с женой Аурелией Алехиной и дочерьми (Фото: соцсети)
Аурелия работает моделью, она открыла собственную фотостудию, а также регулярно проводит онлайн-эфиры на тему красоты, моды, бизнеса и психологии.
Ещё она владеет частным детским садом, куда ходят её дочери и дети звёзд.
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Позиция по поводу СВО
Станислав Бондаренко не собирался покидать Россию из-за событий 2022 года.
Станислав Бондаренко (Фото:соцсети)
Сразу после начала специальной военной операции (СВО) артист никак не обозначил свою позицию, возможно, из-за того, что его малой родиной является Запорожская область, а на территории Украины осталось много родственников.
Позднее актёр признался в беседе с Борисом Корчевниковым, что родина для него — это то место, где он живёт долгое время и где родились трое его детей.
Романы с Бузовой и Михайловской?
После выхода клипа «Позови», в котором Бондаренко и Бузова играли влюблённых (в клипе даже есть откровенные сцены), многие предположили, что между ними завязались отношения.
Станислав Бондаренко и Анна Михайловская (Фото: соцсети)
Говорили также и о возможном романе Бондаренко с актрисой Анной Михайловской. Они играют в одних спектаклях, часто появляются на светских мероприятиях, гастролируют по стране и вместе отдыхают.
Артисты уверяют, что их связывают только дружба и работа.
О работе и семье
Сейчас Бондаренко продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра имени Моссовета, он гастролирует по России.
Станислав Бондаренко вместе с детьми (Фото: соцсети)
Вместе с супругой Аурелией Алехиной воспитывает двух дочерей — Алексию и Микаэлу. У актёра также есть сын Марк от первого брака с Юлией Чиплиевой.
Бондаренко держит подробности личной жизни в тайне, но супруга артиста часто сопровождает его на презентациях и премьерах.
Станислав Бондаренко вместе с женой Аурелией Алехиной и дочерьми (Фото: соцсети)
Аурелия работает моделью, она открыла собственную фотостудию, а также регулярно проводит онлайн-эфиры на тему красоты, моды, бизнеса и психологии.
Ещё она владеет частным детским садом, куда ходят её дочери и дети звёзд.
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Анастасия Ларина