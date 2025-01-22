Любовь с замужней, брак ради прописки в Москве и скандал на дне рождении Пугачевой: перипетии судьбы Леонида Ярмольника

Леонид Ярмольник (Фото: скриншот т/с «Заколдованный участок»)
Леонид Ярмольник, актёр театра, кино, телевидения, озвучки и дубляжа, кинопродюсер, теле- и радиоведущий, общественный и политический деятель, юморист и просто очень талантливый человек, 22 января празднует свой 71-й день рождения.
О жизни, творчестве и сложном характера артиста читайте в материале «Радио 1».
Леонид появился на свет в небольшом городке Гродеково, расположенном на Дальнем Востоке. Его отец был военным, а мать работала в лаборатории при больнице. В связи с профессиональной деятельностью отца, семья была вынуждена часто менять место жительства. В результате семья переехала в Овруч, а затем во Львов. Ярмольник провёл свои детские годы в западной части Украины. Юный Ярмольник с лёгкостью постигал науки, а в свободное время с радостью посвящал себя занятиям на аккордеоне и конькобежному спорту. В старших классах Леонид начал проявлять интерес к театру.
Леонид Ярмольник (Фото: скриншот т/п «Смехопанорама»)
После окончания школы Ярмольник поступил в Театральное училище имени Щукина. Завершив обучение, он начал работать в Театре на Таганке, где ему сразу же доверили играть главные роли. В 1979 году Ярмольник дебютировал в кино, исполнив главную роль в фильме «Сыщик». В дальнейшем он принимал участие в таких проектах, как «Сашка», «Человек с Бульвара капуцинов», «ТАСС уполномочен заявить...», «Возвращение резидента», «Клуб женщин», «Чокнутые», «Настя», «Связь», «Стиляги», «Шерлок Холмс», «Одесса» и многих других. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 150 работ.
Леонид Ярмольник (Фото: скриншот к/ф «Перекресток»)
Театр на Таганке стал отправной точкой в карьере талантливого актёра, но и местом встречи с первой любовью. Избранницей Ярмольника стала замужняя на тот момент актриса Зоя Пыльнова. Зоя и Леонид прожили несколько лет вместе без оформления отношений. В 1981 году Леонид Ярмольник мог стать отцом, но этого не случилось, Зоя потеряла ребенка. Союз не выдержал такой трагедии, и возлюбленная решила вернуться к законному мужу.
После тяжелого расставания Ярмольник на удивление всем быстро женился на студентке медуниверситета Елене Коневой. Позже артист признается, что брак был ради московской прописки. Фиктивные отношения продлились несколько месяцев, но за это время актер успел познакомиться с женщиной всей своей жизни Оксаной Афанасьевой.
Леонид Ярмольник с женой (Фото: соцсети)
Юная Афанасьева работала в театре художницей по костюмам и в тот момент переживала личную драму. Оксана не могла смириться со смертью Владимира Высоцкого, ведь именно она была последней любовью барда. Всё изменила встреча с Леонидом. Отношения развивались стремительно, и однажды, проводив девушку до дома, он поднялся в квартиру и остался с Оксаной навсегда. В 1983 году они стали мужем и женой, и в том же году на свет появилась их дочь Александра.
Леонид Ярмольник (Фото: соцсети)
Леонид Ярмольник в своё время принял решение не получать звания заслуженного и народного артиста России. Он объяснил это тем, что эти звания потеряли свою ценность, особенно в глазах зрителей. В последние годы работа Леонида Ярмольника в кино в качестве актера резко сократилась. Актер объясняет это низкосортностью проектов.
Из-за иного взгляда Леонид в 2012 году перестал появляться на игре КВН, на которой добрые 20 лет был членом жюри. Причиной ухода Ярмольника стало несогласие с изменениями юмора выступающих.
Леонид Ярмольник давно известен публике не только своим талантом, но ещё и весьма громкими скандалами. В СМИ широко обсуждался инцидент, произошедший с Леонидом Ярмольником и его другом Александром Абдуловым. Они попытались отобрать у журналиста Марата Сайченко сделанные снимки, а он потом заявил об избиении.
В 2016 году актер устроил потасовку с представителями СМИ на дне рождения Аллы Пугачевой. Как рассказал артист, едва он покинул ресторан, как восемь человек начали задавать ему неуместные вопросы. Представители средств массовой информации рассказали, что артист повредил один из их фотоаппаратов.
В 2018 году Ярмольник снова стал участником резонансного скандала с Еленой Малышевой. Ведущая весьма неоднозначно высказалась об уничтожении бродячих собак в России к предстоящему чемпионату мира по футболу.
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Детство артиста
Леонид появился на свет в небольшом городке Гродеково, расположенном на Дальнем Востоке. Его отец был военным, а мать работала в лаборатории при больнице. В связи с профессиональной деятельностью отца, семья была вынуждена часто менять место жительства. В результате семья переехала в Овруч, а затем во Львов. Ярмольник провёл свои детские годы в западной части Украины. Юный Ярмольник с лёгкостью постигал науки, а в свободное время с радостью посвящал себя занятиям на аккордеоне и конькобежному спорту. В старших классах Леонид начал проявлять интерес к театру.
Леонид Ярмольник (Фото: скриншот т/п «Смехопанорама»)
После окончания школы Ярмольник поступил в Театральное училище имени Щукина. Завершив обучение, он начал работать в Театре на Таганке, где ему сразу же доверили играть главные роли. В 1979 году Ярмольник дебютировал в кино, исполнив главную роль в фильме «Сыщик». В дальнейшем он принимал участие в таких проектах, как «Сашка», «Человек с Бульвара капуцинов», «ТАСС уполномочен заявить...», «Возвращение резидента», «Клуб женщин», «Чокнутые», «Настя», «Связь», «Стиляги», «Шерлок Холмс», «Одесса» и многих других. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 150 работ.
Личная жизнь
Леонид Ярмольник (Фото: скриншот к/ф «Перекресток»)
Театр на Таганке стал отправной точкой в карьере талантливого актёра, но и местом встречи с первой любовью. Избранницей Ярмольника стала замужняя на тот момент актриса Зоя Пыльнова. Зоя и Леонид прожили несколько лет вместе без оформления отношений. В 1981 году Леонид Ярмольник мог стать отцом, но этого не случилось, Зоя потеряла ребенка. Союз не выдержал такой трагедии, и возлюбленная решила вернуться к законному мужу.
После тяжелого расставания Ярмольник на удивление всем быстро женился на студентке медуниверситета Елене Коневой. Позже артист признается, что брак был ради московской прописки. Фиктивные отношения продлились несколько месяцев, но за это время актер успел познакомиться с женщиной всей своей жизни Оксаной Афанасьевой.
Леонид Ярмольник с женой (Фото: соцсети)
Юная Афанасьева работала в театре художницей по костюмам и в тот момент переживала личную драму. Оксана не могла смириться со смертью Владимира Высоцкого, ведь именно она была последней любовью барда. Всё изменила встреча с Леонидом. Отношения развивались стремительно, и однажды, проводив девушку до дома, он поднялся в квартиру и остался с Оксаной навсегда. В 1983 году они стали мужем и женой, и в том же году на свет появилась их дочь Александра.
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Своя точка зрения
Леонид Ярмольник (Фото: соцсети)
Леонид Ярмольник в своё время принял решение не получать звания заслуженного и народного артиста России. Он объяснил это тем, что эти звания потеряли свою ценность, особенно в глазах зрителей. В последние годы работа Леонида Ярмольника в кино в качестве актера резко сократилась. Актер объясняет это низкосортностью проектов.
«Изменился язык, мораль: теперь она не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто что украл. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое стремятся, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — цитирует слова артиста издание starhit.ru.
Из-за иного взгляда Леонид в 2012 году перестал появляться на игре КВН, на которой добрые 20 лет был членом жюри. Причиной ухода Ярмольника стало несогласие с изменениями юмора выступающих.
«С моим уходом это стало намного хуже. В последние несколько лет это смотреть нельзя. Если во всем выпуске есть хоть одна шутка хорошая — это уже победа. А двух-трех уже не бывает», — рассказал журналистам Леонид.
Взрывной характер
Леонид Ярмольник давно известен публике не только своим талантом, но ещё и весьма громкими скандалами. В СМИ широко обсуждался инцидент, произошедший с Леонидом Ярмольником и его другом Александром Абдуловым. Они попытались отобрать у журналиста Марата Сайченко сделанные снимки, а он потом заявил об избиении.
В 2016 году актер устроил потасовку с представителями СМИ на дне рождения Аллы Пугачевой. Как рассказал артист, едва он покинул ресторан, как восемь человек начали задавать ему неуместные вопросы. Представители средств массовой информации рассказали, что артист повредил один из их фотоаппаратов.
В 2018 году Ярмольник снова стал участником резонансного скандала с Еленой Малышевой. Ведущая весьма неоднозначно высказалась об уничтожении бродячих собак в России к предстоящему чемпионату мира по футболу.
«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», — цитировало Ярмольника НСН
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