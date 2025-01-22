Любовь с замужней, брак ради прописки в Москве и скандал на дне рождении Пугачевой: перипетии судьбы Леонида Ярмольника

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Леонид Ярмольник (Фото: скриншот т/с «Заколдованный участок»)

Леонид Ярмольник (Фото: скриншот т/с «Заколдованный участок»)

Леонид Ярмольник, актёр театра, кино, телевидения, озвучки и дубляжа, кинопродюсер, теле- и радиоведущий, общественный и политический деятель, юморист и просто очень талантливый человек, 22 января празднует свой 71-й день рождения.
О жизни, творчестве и сложном характера артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста




Леонид появился на свет в небольшом городке Гродеково, расположенном на Дальнем Востоке. Его отец был военным, а мать работала в лаборатории при больнице. В связи с профессиональной деятельностью отца, семья была вынуждена часто менять место жительства. В результате семья переехала в Овруч, а затем во Львов. Ярмольник провёл свои детские годы в западной части Украины. Юный Ярмольник с лёгкостью постигал науки, а в свободное время с радостью посвящал себя занятиям на аккордеоне и конькобежному спорту. В старших классах Леонид начал проявлять интерес к театру.

Леонид Ярмольник (Фото: скриншот т/п «Смехопанорама»)

После окончания школы Ярмольник поступил в Театральное училище имени Щукина. Завершив обучение, он начал работать в Театре на Таганке, где ему сразу же доверили играть главные роли. В 1979 году Ярмольник дебютировал в кино, исполнив главную роль в фильме «Сыщик». В дальнейшем он принимал участие в таких проектах, как «Сашка», «Человек с Бульвара капуцинов», «ТАСС уполномочен заявить...», «Возвращение резидента», «Клуб женщин», «Чокнутые», «Настя», «Связь», «Стиляги», «Шерлок Холмс», «Одесса» и многих других. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 150 работ.

Личная жизнь


Леонид Ярмольник (Фото: скриншот к/ф «Перекресток»)

Театр на Таганке стал отправной точкой в карьере талантливого актёра, но и местом встречи с первой любовью. Избранницей Ярмольника стала замужняя на тот момент актриса Зоя Пыльнова. Зоя и Леонид прожили несколько лет вместе без оформления отношений. В 1981 году Леонид Ярмольник мог стать отцом, но этого не случилось, Зоя потеряла ребенка. Союз не выдержал такой трагедии, и возлюбленная решила вернуться к законному мужу.

После тяжелого расставания Ярмольник на удивление всем быстро женился на студентке медуниверситета Елене Коневой. Позже артист признается, что брак был ради московской прописки. Фиктивные отношения продлились несколько месяцев, но за это время актер успел познакомиться с женщиной всей своей жизни Оксаной Афанасьевой.

Леонид Ярмольник с женой (Фото: соцсети)

Юная Афанасьева работала в театре художницей по костюмам и в тот момент переживала личную драму. Оксана не могла смириться со смертью Владимира Высоцкого, ведь именно она была последней любовью барда. Всё изменила встреча с Леонидом. Отношения развивались стремительно, и однажды, проводив девушку до дома, он поднялся в квартиру и остался с Оксаной навсегда. В 1983 году они стали мужем и женой, и в том же году на свет появилась их дочь Александра.

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Своя точка зрения


Леонид Ярмольник (Фото: соцсети)

Леонид Ярмольник в своё время принял решение не получать звания заслуженного и народного артиста России. Он объяснил это тем, что эти звания потеряли свою ценность, особенно в глазах зрителей. В последние годы работа Леонида Ярмольника в кино в качестве актера резко сократилась. Актер объясняет это низкосортностью проектов.

«Изменился язык, мораль: теперь она не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто что украл. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое стремятся, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — цитирует слова артиста издание starhit.ru.

Из-за иного взгляда Леонид в 2012 году перестал появляться на игре КВН, на которой добрые 20 лет был членом жюри. Причиной ухода Ярмольника стало несогласие с изменениями юмора выступающих.

«С моим уходом это стало намного хуже. В последние несколько лет это смотреть нельзя. Если во всем выпуске есть хоть одна шутка хорошая — это уже победа. А двух-трех уже не бывает», — рассказал журналистам Леонид.

Взрывной характер


Леонид Ярмольник давно известен публике не только своим талантом, но ещё и весьма громкими скандалами. В СМИ широко обсуждался инцидент, произошедший с Леонидом Ярмольником и его другом Александром Абдуловым. Они попытались отобрать у журналиста Марата Сайченко сделанные снимки, а он потом заявил об избиении.

В 2016 году актер устроил потасовку с представителями СМИ на дне рождения Аллы Пугачевой. Как рассказал артист, едва он покинул ресторан, как восемь человек начали задавать ему неуместные вопросы. Представители средств массовой информации рассказали, что артист повредил один из их фотоаппаратов.

В 2018 году Ярмольник снова стал участником резонансного скандала с Еленой Малышевой. Ведущая весьма неоднозначно высказалась об уничтожении бродячих собак в России к предстоящему чемпионату мира по футболу.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», — цитировало Ярмольника НСН

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Откровенные сцены с Бузовой и слухи о романе: личная жизнь Станислава Бондаренко, отношение к СВО, связь с Михайловской
22 января 2025, 17:37

Станислав Бондаренко (Фото: соцсети)

После того, как в 2023 году актёр Станислав Бондаренко снялся в клипах Ольги Бузовой «Верни» и «Позови», его популярность возросла. Сейчас об артисте мало что слышно.
О том, куда пропал Бондаренко, как он относиться к СВО, кто его жена, и о возможных романах с коллегами, читайте в материале «Радио 1».


Позиция по поводу СВО



Станислав Бондаренко не собирался покидать Россию из-за событий 2022 года.

Станислав Бондаренко (Фото:​​​соцсети)

Сразу после начала специальной военной операции (СВО) артист никак не обозначил свою позицию, возможно, из-за того, что его малой родиной является Запорожская область, а на территории Украины осталось много родственников.

Позднее актёр признался в беседе с Борисом Корчевниковым, что родина для него — это то место, где он живёт долгое время и где родились трое его детей.


Романы с Бузовой и Михайловской?



После выхода клипа «Позови», в котором Бондаренко и Бузова играли влюблённых (в клипе даже есть откровенные сцены), многие предположили, что между ними завязались отношения.

Станислав Бондаренко и Анна Михайловская (Фото: соцсети)

Говорили также и о возможном романе Бондаренко с актрисой Анной Михайловской. Они играют в одних спектаклях, часто появляются на светских мероприятиях, гастролируют по стране и вместе отдыхают.

Артисты уверяют, что их связывают только дружба и работа.


О работе и семье



Сейчас Бондаренко продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра имени Моссовета, он гастролирует по России.

Станислав Бондаренко вместе с детьми (Фото: соцсети)

Вместе с супругой Аурелией Алехиной воспитывает двух дочерей — Алексию и Микаэлу. У актёра также есть сын Марк от первого брака с Юлией Чиплиевой.

Бондаренко держит подробности личной жизни в тайне, но супруга артиста часто сопровождает его на презентациях и премьерах.

Станислав Бондаренко вместе с женой Аурелией Алехиной и дочерьми (Фото: соцсети)

Аурелия работает моделью, она открыла собственную фотостудию, а также регулярно проводит онлайн-эфиры на тему красоты, моды, бизнеса и психологии.
Ещё она владеет частным детским садом, куда ходят её дочери и дети звёзд.


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Предательство мужа, потеря сына и одиночество в 59 лет: как сложилась жизнь актрисы Ирины Безруковой
22 января 2025, 17:32

Ирина Безрукова (Фото: соцсети)

Появление на экранах Ирины Безруковой одни считают везением, другие же хвалят ее талант и упорство. Мужьями актрисы были двое популярных артистов, вот только на ее долю выпало такое количество испытаний, которое под силу перенести далеко не каждому.
О том, что известно о жизни актрисы и о ее потерях, расскажет редакция «Радио 1».

Тяжелое детство


Ирина Безрукова (урожд. — Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее мать была врачом, отец музыкантом. Они разошлись, когда девочка пошла в первый класс. Чтобы прокормить дочь, матери приходилось трудиться на нескольких работах.

Огромным ударом в жизни Ирины стала новость об онкологическом заболевании матери. Первую операцию мать актрисы смогла перенести, но потребовалась вторая, которая закончилась летальным исходом. В то время отец будущей актрисы жил в другом городе, а также страдал тяжелой формой алкогольной зависимости. Вместе с сестрой Ирину забрала к себе бабушка, которая вынуждена была работать дворником ради помощи семье.

Своего отца Безрукова все же решила увидеть лично. На тот момент ей исполнилось 18 лет. Когда потерявший себя из-за зависимости отец посмотрел на дочь, он назвал ее «Люсей», настолько сильно девушка была похожа на мать. Несмотря на уговоры отца отказаться от идеи стать актрисой, Ирина стала студенткой ростовского театрального училища, начала работать в театре, где и познакомилась с Игорем Ливановым.

Ирина Безрукова (Фото: соцсети)

Бедность, рождение сына и измена


На момент их встречи Игорь проживал тяжелое горе: первая супруга Татьяна Ливанова и дочь Ольга трагически погибли в железнодорожной катастрофе. Знакомство с актрисой буквально стало для него лучом надежды на светлое будущее. Однако в то время Ирина уже собиралась замуж за другого, но ухаживания Ливанова она все-таки приняла. Не пугала ее даже разница в возрасте в 12 лет.

В 1989 году они поженились. 6 декабря того же года в семье появился сын Андрей, и супруги переехали в столицу. Стоит отметить, что платили Игорю крайне мало, денег едва хватало на еду, но зато он получил шанс на более успешную жизнь. В то же время Ирина начала подрабатывать моделью.

В течение 10 лет им приходилось ютиться в крохотной комнатке коммунальной квартире, но бытовые трудности не мешали чувствам. Вот только когда карьера Ливанова и его жены начала стремительно развиваться, Ирину взяли в театр Табакова, семья столкнулась с новыми испытаниями.

О большой любви и предательстве


Казалось бы, финансовые трудности остались позади, но во время работы над совместным проектом с Сергеем Безруковым, актриса окунулась с головой в роман с молодым коллегой. Ее не остановила ни десятилетняя разница в возрасте, ни даже собственный муж. По словам Ливанова, он старался не верить газетным заголовкам и слухам, но узнав правду, сам подал на развод. Ирина же уверяла, что расставание было ее инициативой.

Для Сергея Безрукова актриса стала идеальной хозяйкой, внимательной слушательницей, опорой, а также поддерживала его на каждом шагу. Неплохие отношения сложились у актера с пасынком. Со стороны творческая пара казалась образцовой, и лишь спустя время стали всплывать новости о его романах, двух внебрачных детях от актрисы Кристины Смирновой.

Ирина настолько слепо любила мужа, что готова была ему простить даже это. Но когда в его жизни появилась Анна Матисон, Сергей сам ушел из семьи.

Потеря сына и жизнь сегодня


После ухода любимого супруга в жизнь Ирины Безруковой пришло огромное горе. В марте 2015 года Андрей вместе с мамой прилетел из отпуска. В день смерти в квартире он находился один. Поскользнувшись в ванной комнате, Андрей ударился головой о кафель. Сердце сына Ливанова и Безруковой остановилось, когда молодому человеку было всего 25 лет.

Ирина Безрукова и сын Андрей (Фото: соцсети)

По версии Ливанова, дома у сына и бывшей жены он видел многочисленные дипломы по саентологии. Он уверяет, что Безрукова начала увлекаться этим веянием, когда сыну было всего 10 лет, и выступал против того, чтобы она втягивала в это Андрея.

После ухода из жизни сына Ирина смогла взять себя в руки и продолжила работать. Безрукова продолжает сниматься в кино и играть в театре. Правда о личной жизни она упорно молчит. К 59 года она одинока, хотя оба ее бывших мужа счастливы в новых браках.

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«Сильнейший враг»: певец Буйнов раскрыл, кто пустил слух о его паллиативном статусе
Певец Буйнов: слух о паллиативном статусе пустил сильнейший личный враг
22 января 2025, 17:28

Александр Буйнов (фото: соцсети)

Слух о паллиативном статусе народного артиста России Александра Буйнова пустил сильнейший личный враг. Об этом заявил сам певец в беседе с NEWS.ru.
По словам артиста, после распространения этой информации его стали реже звать на концерты.
«У меня 6 апреля будет сольный концерт в Кремле, вот почему кто-то продолжает эту кампанию. Я думал, что у меня нет таких врагов. Сильнейший враг. Начал кампанию с одним лечением, с другим, приписывает мне небылицы какие-то», — поделился певец.
Буйнов добавил, что поначалу не воспринимал эти слухи всерьез и посмеивался над ними, однако вскоре продюсер ему сообщил, что люди стали стесняться приглашать певца на различные выступления.

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Роман с Авербухом, отъезд отца из России и материнство: Личная жизнь Гребенщиковой на фоне слухов и семейных перемен
22 января 2025, 16:17

Алиса Гребенщикова (Фото: соцсети)

Давно не было новостей об Алисе Гребенщиковой. В медиа чаще обсуждают её скандального отца, который после событий февраля 2022 года с большой помпой эмигрировал в Великобританию.
Как это повлияло на жизнь актрисы, которая осталась в стране? Что известно о её личной жизни, учитывая, что она самостоятельно воспитывает сына? И как сейчас выглядит её ребёнок и чем он занимается? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Продолжает быть востребованной

Актриса Алиса Гребенщикова начала свою карьеру в кино в 1997 году и с тех пор снялась в около 80 фильмах. Она стала известной не только благодаря своим ролям, но и из-за знаменитого отца, который эмигрировал в Великобританию. Несмотря на это, Гребенщикова утверждает, что его статус и высказывания не повлияли на её карьеру — она продолжает быть востребованной и любимой в России.

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Носит фамилию матери

Алиса Гребенщикова участница проекта «Ледниковый период», запомнилась зрителям не только своими танцевальными успехами, включая бронзовую медаль в паре с Алексеем Тихоновым, но и бурной личной жизнью. В 2007 году её имя стало предметом обсуждений, когда в СМИ начали появляться слухи о её близких отношениях с наставником Ильей Авербухом. Параллельно с интенсивными тренировками у них возникло множество спекуляций о возможном романе.

После рождения сына Алексея, Алиса оказалась в центре внимания, поскольку на тот момент была в зарегистрированном браке с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Несмотря на это, общественность стала приписывать отцовство именно Илье Авербуху. Этот слух активно муссировался, особенно когда отношения Гребенщиковой с Дандуряном начали ухудшаться, что в конечном итоге привело к расставанию.

Оставшись одна с маленьким ребенком, Алиса проявила невероятную силу духа и преодолела все трудности, которые встали на её пути. В то время как общественное мнение продолжало обсуждать её личную жизнь, Илья Авербух оставался молчаливым по поводу этих слухов. Со временем разговоры утихли, однако никаких подтверждений так и не было представлено.

Сегодня сын Алисы, Алексей Гребенщиков, уже стал подростком и носит фамилию своей матери.

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Не оказал негативного влияния

Поступок известного отца не оказал негативного влияния на карьеру Алисы Гребенщиковой. Она продолжает активно выступать на сцене МХАТ им. Горького, участвовать в литературных фестивалях, театральных постановках и сниматься в кино.

В ближайшее время ожидается выход нового фильма с её участием под названием «София. Я есмь». Актриса отметила, что у неё есть множество творческих планов, и каждый день расписан по минутам. Алиса всегда занята работой и не чувствует гнева соотечественников по поводу действий своего отца-непатриота.

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Уколы красоты

Алисе Гребенщиковой 46 лет, судя по её внешнему виду, она не прибегает к пластической хирургии или уколам красоты. Актриса выглядит естественно и натурально, оставаясь преданной сцене.

В то же время её единственный сын, 16-летний Алексей, не проявляет интереса к театру и кино, предпочитая компьютеры и программирование. У него нет желания и амбиций выступать перед публикой, хотя ему всего лишь 16. Время покажет, как сложится его судьба. Тем не менее, в таланте Алисы нет никаких сомнений.

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#статьи
#кино
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«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах
22 января 2025, 16:09

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах с 26-летним партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. Балерина призналась, что во время отдыха она сорвалась на сладкое, пишет The Voice
Волочкова не раз признавалась, что следит за фигурой и не позволяет себе продукты с большим количеством калорий. По ее словам, за время отпуска она практически не пила алкоголь, но один раз съела десерт.

«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким», — призналась Волочкова.

Балерина назвала себя «ночной жрицей», но отметила, что ежедневно пила специальный мочегонный отвар, который вытягивает воду из организма.

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Актер Виктор Хориняк: что его связывало с актрисой из сериала «Кухня», роли в кино и личная жизнь
22 января 2025, 16:08

Виктор Хориняк (Фото: соцсети)

Виктор Хориняк — российский актер театра и кино, который пользуется популярностью у зрителей. Всеобщую известность Виктор обрел благодаря роли бармена Кости в сериале «Кухня».
Как складывается личная и творческая жизнь артиста — в материале «Радио 1».

Биография


Виктор Хориняк родился 22 марта в 1990 году в городе Минусинск Красноярского края. Стоит отметить, что в его семье никогда не было актера. Отец Виктора — инженер, а мама работала в химической промышленности.

С малых лет он начал проявлять творческие способности. В школьные годы Хориняк принимал участие в различных мероприятиях и конкурсах. Он был одним из лучших чтецов стихов. В 10-летнем возрасте Виктор стал курсантом Норильского кадетского корпуса. Учился будущий актер на отлично, поэтому после окончания учебы мог поступить в любое высшее учебное заведение. Молодой человек планировал поступить в медицинский вуз, но по приезде в Москву осознал, что хочет связать свою жизнь с творчеством. В результате Хориняк с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.

Карьера актера


Во время учебы в вузе начинающий актер стал играть на сцене Малого художественного театра, а после получения диплома вошел в труппу этого знаменитого театра. Сниматься в кино Виктор начал с 2007 года. Впервые его можно было увидеть в сериале «Закон и порядок». До 2011 года ему не давали крупные роли.

Ситуация кардинально изменилась в 2012 году, когда Виктора утвердили на роль бармена Кости в сериале «Кухня». Именно этот образ подарил актеру настоящую популярность. Спустя два года Хориняк снялся в продолжении сериала — «Кухня в Париже» и «Отель «Элеон». В его фильмографии насчитывается более 40 работ.

Артист также известен по роли в фильмах: «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь. Наследие».

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Интрижка с актрисой из сериала «Кухня» и личная жизнь актера сегодня


Первой супругой актера была детский психолог Ольга, с которой он познакомился еще в студенческие годы. В этом браке родился сын Иван. Однако создать крепкий союз супругам не удалось, спустя 8 лет они развелись.

В период съемок в сериале «Кухня» актеру приписывали роман с актрисой Ольгой Кузьминой. Но в одном из интервью Ольга рассказала, что с Виктором у нее только дружба и общая работа. Сегодня Виктор старается не рассказывать о своей личной жизни, однако, по данным СМИ, возлюбленная у него есть.

Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк (Фото: соцсети)

Скандал со штрафом


В декабре 2023 года появилась информация о том, что Виктор Хориняк оштрафован на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает». Актер получил аванс за съемки в картине, однако в последний момент отказался, чем причинил убытки.

Съемки должны были начаться 6 августа. По договору актер обязан был заранее предупредить о невозможности участия в проекте, но сделал это перед первым съемочным днем.

После этого производитель фильма подал иск к артисту, требуя чуть больше 5 миллионов рублей в качестве неустойки. В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг и госпошлину.

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Взорвала театральный мир правдой об СВО: как живет актриса Ирина Апексимова, личная жизнь, подробности
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Конфликт с НТВ, оскорбление Бузовой, дочь от суррогатной матери и «анальные бородавки»: громкие скандалы Божены Рынской
22 января 2025, 16:04

Божена Рынска (Фото: соцсети)

Послужной список журналистки, светской обозревательницы Божены Рынской немал: была колумнисткой в газете «Известия», в журнале GQ, на портале «Газета.Ru», ведёт свой блог на платформе «Живой Журнал», который отличается обилием колкостей и язвительных комментариев в адрес медийных персон, написала книгу «Слава Богу, я VIP!», в ней она поделилась своими впечатлениями от общения с представителями бомонда.
Также стоит отметить, что Рынска не раз была замечена в громких скандалах. Подробнее — в материале «Радио 1».


Конфликт с Татьяной Толстой



В 2010 году разразился скандал между Рынской и писательницей Татьяной Толстой. Светская обозревательница заявила, что есть такие люди, которые перекладывают свои проблемы на других, и утверждала, что все они необразованные и низкого происхождения. Рынска призывала бить их «до кровавых соплей».

В этом же посте упоминалась Толстая, и выглядело это так, будто писательница поддерживает Божену в этом вопросе. Татьяна оставила едкий комментарий: когда у Божены были проблемы с ногами, та попросила сварить ей гречневую кашу, а потом принести сыр и помочь с домработницей. Рынска не смогла проигнорировать намёк и обвинила Толстую во вранье.


Про «сявок» и «анальные бородавки»



В том же году Божена поссорилась с актёром Никитой Джигурдой на съёмках программы «Полуночник» Владимира Молчанова. Журналистка пригрозила шоумену вылить на него горячий чай, но благодаря ведущему обошлось без насилия в эфире.

В 2012 году во время передачи «Прогнозы» на канале «ТВ Центр» Рынска кинула в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой такую фразу:
«Ну-ка! Будут меня еще сявки всякие перебивать».
Божена Рынска (Фото: соцсети)

Позже Божена снова негативно высказывалась о Бузовой, сообщает NEWS.ru

В 2014 году Божена Рынска решила защитить дочь олигарха — Марию Байбакову, написавшую «кодекс правил обращения с прислугой». И хотя сама девушка извинилась за этот «документ», Божена решила защитить её в соцсетях: она назвала всех, кто не согласен с ней и не может купить то, что рекламируется в журнале Tatler, «анальными бородавками».


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Брак с Малашенко и суррогатное материнство



В 2012 году стало известно, что Божена Рынска состоит в отношениях с политологом и одним из основателей телеканала НТВ Игорем Малашенко. В 2013-м они вдвоём накинулись на журналистов телеканала, которые, по версии Рынской, поджидали и приставали к ним возле дома. Драка со съёмочной группой закончилась уголовным делом и судами. Божену приговорили к году исправительных работ.

Божена Рынска и Игорь Малашенко (Фото: соцсети)

В 2018-м Малашенко развёлся с женой, а в сентябре того же года женился на Божене.

В феврале 2019 года Малашенко повесился в своём доме в Испании. После его смерти Рынска и бывшая жена Игоря боролись за его имущество.

Божена Рынска с дочерью Евгенией (Фото: соцсети)

В марте 2020 года Божена стала мамой: суррогатная мать родила ей девочку Евгению, наследницу состояния Малашенко.

После смерти мужа журналистка периодически жаловалась на своё бедственное положение и распродавала личные вещи люксовых брендов.


Жизнь за границей и возвращение в Россию



Рынска всегда была настроена оппозиционно по отношению к российской власти. В 2011—2012 гг. она активно участвовала в митингах. В 2022 году Божена не поддержала СВО и решила уехать из страны. Она продала квартиру в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов, которая досталась ей от Малашенко, и улетела в Израиль. Там ей не понравилось, и она переехала жить в Латвию.

Божена Рынска (Фото: соцсети)


В 2024 году в интервью «Новой газете»* Рынска едко высказалась о русских, которые живут в Латвии: она назвала их «быдляцким днищем» и «конченными животными».

Ненависть к России не помешала Божене вернуться на родину в июне 2024 года, чтобы сделать пластическую операцию. У себя в соцсетях она подробно описывала преображение и хвалила пластического хирурга.

Сейчас Божена продолжает жить в Латвии и ведёт свой телеграм-канал.

*внесена в список иноагентов

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Два развода и восемь детей: вся правда о семейной жизни Владимира Соловьева, как живут и чем занимаются его наследники
22 января 2025, 15:58

Владимир Соловьёв (фото: социальные сети)

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев может похвастаться не только профессиональными успехами, но и многодетной семьей. У него восемь детей от трех браков. Несмотря на плотный график, он всегда находит время для общения с наследниками и делает всё, чтобы обеспечить им отличное образование. О подробностях его личной жизни расскажет «Радио 1».

Первый брак Соловьёва


Владимир Соловьев познакомился с первой супругой Ольгой в метро. Через некоторое время пара расписалась. Журналисту на тот момент было 22 года.

В 1986 году у них родилась дочь Полина, и в этом же году Соловьев завершил обучение в Московском институте. Через два года у пары появился сын Саша. Однако спустя шесть лет отношений супруги развелись. Как сообщил сам Владимир, причиной распада семьи стал возраст: они были юны и неопытны, поэтому не смогли сохранить гармоничные отношения.

Несмотря на это, Ольга не стала мешать общению детей с отцом.

Второй брак телеведущего


Второй брак Владимира Соловьева также был недолгим. Он женился на Юлии, и после регистрации брака в России пара переехала в США, где Соловьев начал преподавать экономику.

В 1991 году у них родилась дочь Катя. Однако, вернувшись в Россию, отношения начали ухудшаться, что привело к распаду брака. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения.

«С первой и второй женами у нас были очень хорошие отношения. Просто так иногда бывает, что у людей проходит любовь, причем не обязательно у меня, но и ко мне. И мы очень спокойно расставались — без всяких истерик», — рассказал журналист в интервью KP.RU.

Владимир Соловьёв (Фото: кадр из программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»)

Встреча с дочерью Виктора Коклюшкина


В 1999 году Владимир Соловьев сменил сферу деятельности и начал карьеру на телевидении, что кардинально изменило его жизнь. Он регулярно бывал на светских мероприятиях и познакомился с большим количеством знаменитостей.

Во время съемок музыкального клипа, куда его пригласил музыкант из группы «Крематорий», Соловьев встретил Хельгу Сепп — дочь сатирика Михаила Коклюшкина. Телеведущий сразу обратил внимание на девушку, и их отношения развивались стремительно. Уже на третьем свидании Соловьев сделал Хельге предложение, однако согласилась она не сразу. Ожидание настолько повлияло на него, что он похудел на 70 килограммов, прежде чем получил согласие.

«Реально счастлив я только сейчас. Что будет дальше? В отношениях между людьми никогда нельзя знать. И мудрость человека состоит в том, чтобы наслаждаться здесь и сейчас. Тем, как улыбнулся ребенок, тем, что вы поцеловали любимого человека, тем, что вы вместе посмотрели замечательный фильм», — признался Соловьёв.

В браке у пары родилось пятеро детей: три сына и две дочери. Владимир Соловьев не раз заявлял, что считает себя самым счастливым мужем и отцом. Он построил просторный дом, где рады всем его детям. Кроме того, предыдущие супруги Соловьева сумели установить дружеские отношения с Хельгой, а дети от всех браков общаются между собой, часто собираются на семейные праздники и поддерживают теплые отношения.

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Где и как сейчас живут дети Владмира Солоьвёва


Старшая дочь Полина Соловьёва родилась в 1986 году в первом браке телеведущего с Ольгой. Она окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина. Сейчас работает ведущей на телеканале «Москва 24».

Сын Александр Соловьёв, рождённый в 1988 году, получил образование в Лондонском университете искусств. Он занимается режиссурой, снимает рекламные ролики и музыкальные клипы.

Екатерина Соловьёва, дочь от второго брака с Юлией, родилась в 1991 году в США. Она окончила Театральное училище имени Щукина и сегодня занимается театральной деятельностью в Москве. Екатерина ставит спектакли, поддерживает феминистское движение.

От третьего брака с Сэпп у Соловьёва пятеро детей. Старший из них, Даниил, родился в 2001 году. Он учился в Великобритании, а затем продолжил образование в России.

Младшие дети — София-Бетина (родилась в 2003 году), Эмма-Эстер (2006), Владимир (2010) и Иван (2012) — ещё школьники.

Семья Соловьёва имеет вид на жительство в Италии, но большую часть времени они проводят в России.

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Жена Фёдора Смолова Карина поделилась трогательным видео футболиста с дочкой
22 января 2025, 15:49

Фото: istockphoto/Sasithorn Phuapankasemsuk

Известный российский диджей, музыкант, модель и блогер Карина Смолова (в девичестве — Истомина - прим. ред.) опубликовала трогательное видео. На кадрах её муж известный футболист Фёдор Смолов с дочкой на руках стоит на самом берегу моря.
Сейчас они всей семьёй отдыхают в Дубае — сама Карина, её супруг и их годовалая дочь Лора. На записи папа с девочкой на руках стоят на песке у самой кромки воды и вместе любуются на набегающие волны. Фёдор что-то рассказывает ребёнку, показывая вдаль, а Лора, повторяя движения отца, забавно размахивает ручкой, как будто задаёт уточняющие вопросы. Когда с малышкой или малышом на руках заснят не мама, а отец, это всегда выглядит как-то по-особенному тепло и трогательно.

Карина Истомина родилась 20 апреля 1994 года в Москве. С 2015 года работала моделью, некоторое время проживала в Нью-Йорке. Уже в 2200-е годы стала одним из самых известных диджеев столицы. Является единственным в России музыкальным блогером сотрудничающим со стриминговым сервисом Apple Music. Также она ведёт YouTube-канал о ментальном здоровье.

Фёдор Смолов — нападающий московских футбольных клубов «Динамо и «Локомотив», «Фейеноорда» из Нидерландов и испанской «Сельты». Сейчас выступает за «Краснодар». За сборную России провёл 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Фёдор и Карина поженились в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.





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