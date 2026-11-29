29 ноября 2026, 13:25

Виктория Лопырева публично обратилась к Лизе Моряк после пародии и блокировки

Виктория Лопырева (Фото: Instagram* / @lopyrevavika)

Виктория Лопырева записала эмоциональное обращение к Лизе Моряк и рассказала, с чего, по ее версии, начался конфликт. Модель заявила в соцсетях, что после появления пародийного ролика, в котором актриса изобразила ее, попыталась выяснить отношения в личной переписке. Однако вместо того, чтобы удалить видео, Моряк, как утверждает Виктория, заблокировала ее.





Лопырева вспомнила, что на премии одного из журналов присутствовала по приглашению организаторов. Там она встретила режиссера Сарика Андреасяна, который рассказал, что его супруга находится в Дубае. Виктория вручила ему награду, после чего их общение завершилось. Позже модель начала получать сообщения от подписчиков с пародийным видео Моряк.





«Лиза, ты наконец-то набралась смелости обратиться ко мне лично. Ну что ж, давай поговорим. Я пришла на премию журнала по приглашению организаторов, села на свое место. Напротив сидел Сарик. Мы обменялись любезностями. Я спросила, где ты, он сказал, что ты в Дубае. Я вручила ему премию, он поблагодарил, и, в общем-то, все это есть на видео. Потом я стала получать большое количество сообщений, где мне скидывали ролик, в котором ты пытаешься меня пародировать, причем достаточно некрасиво. Я написала тебе в личные сообщения и спросила, все ли в порядке и почему ты это делаешь. Ты ответила: «Это же шутка, где твое чувство юмора?» Я дала тебе понять, что шутку не оценила, но тебе, видимо, было все равно, и ты меня заблокировала», — рассказала Виктория Лопырева.