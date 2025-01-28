«За что?»: Моргенштерн* не понял, почему его объявили в федеральный и межгосударственный розыск

Моргенштерн* (фото: соцсети)
Рэпер Моргенштерн* вышел на связь в своём Telegram-канале после объявления в федеральный и межгосударственный розыск.
Напомним, что накануне Следственный комитет России объявил музыканта в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
При этом его адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного. К тому же, его местоположение всем известно – в настоящее время Моргенштерн* находится в рехабе, о чём постоянно сообщает в своих соцсетях.
Алишер* (настоящее имя певца) опубликовал пост с юмористической картинкой, на которой сотрудники правоохранительных органов объявляют рэпера в розыск, а он отвечает, что и не прячется.
Рэпера Моргенштерна* объявили в межгосударственный розыск
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*признан Минюстом РФ иноагентом
При этом его адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного. К тому же, его местоположение всем известно – в настоящее время Моргенштерн* находится в рехабе, о чём постоянно сообщает в своих соцсетях.
Алишер* (настоящее имя певца) опубликовал пост с юмористической картинкой, на которой сотрудники правоохранительных органов объявляют рэпера в розыск, а он отвечает, что и не прячется.
«Спасибо, СК РФ, за отличное промо к альбому, а то я сейчас не в лучшем состоянии, чтобы перформансы устраивать. Один вопрос, конечно, чуток мучает... За что?», – поинтересовался Моргенштерн*.Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова