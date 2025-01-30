«Поддержать ВС РФ»: Киркорова осудили за выступление в США

Филипп Киркоров (фото: соцсети)
Движение «Ветераны России» осудило народного артиста России Филиппа Киркорова за выступление на свадьбе в США и призвало его потратить гонорар на нужды ВС РФ в зоне СВО. Об этом заявил руководитель организации Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, Киркоров должен закупить БПЛА, РЭБ и технические средства для российских бойцов.
Руководитель «Ветеранов России» подчеркнул, что не знает, какое событие может вынудить Киркорова помочь российской армии.
«Филька наш местный дурачок»: Киркоров влип в новый скандал после концерта в Нью-Йорке. Чем закончатся танцы перед сторонницей ВСУ?
Снова вошел «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины
Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
«Честно сказать, данный поступок удивляет. Одно могу предложить ему — поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», — возмутился Резяпов.
Руководитель «Ветеранов России» подчеркнул, что не знает, какое событие может вынудить Киркорова помочь российской армии.
«Хотя вряд ли данный человек осуществит какую-либо помощь», — резюмировал он.Читайте также:
«Филька наш местный дурачок»: Киркоров влип в новый скандал после концерта в Нью-Йорке. Чем закончатся танцы перед сторонницей ВСУ?
Снова вошел «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины
Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
Данил Пономарев