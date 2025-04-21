«Я дорожу подарком Керимова»: Волочкова не будет продавать шестикомнатную квартиру

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения СМИ о продаже своей шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге из-за долгов по коммунальным услугам. По ее словам, все полностью наоборот — это управляющая компания должна ей деньги.
«Это неправда. Моей квартирой я дорожу. Это подарок Сулеймана Керимова. Какие долги?! Вы что?! Я выиграла суд у Управляющей компании в Питере за залив моей квартиры. И это они мне должны 5 млн рублей», — отметила Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».В то же время слухи о себе прокомментировал и певец Прохор Шаляпин, рассказав о назревающем скандале с телеведущей Яной Чуриковой. В разговоре с Общественной Службой Новостей артист признался, что журналистка невзлюбила его еще со времен «Фабрики звезд», а окончательно он убедился в этом во время интервью с ней.
«Почти год назад я пришел на интервью к Яне. Очень надеялся, что мы поностальгируем, проведем время за легкой и интересной беседой. Но я будто оказался на очередном постановочном шоу, где тебя просто смешивают с мусором ради рейтингов. Чурикова во время нашей беседы вела себя откровенно нагло, высокомерно, и меня это, честно говоря, взбесило», — считает Шаляпин.Читайте также:
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