«Мстит Прилучному»: кем оказался женатый любовник Агаты Муцениеце и что на самом деле ее связывает с Петром Дрангой

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Агата Муцениеце продолжает подогревать слухи о своем романе с музыкантом Петром Дрангой. Артисты часто появлялись вместе на светских мероприятиях и позировали для фотографий. Кроме того, аккордеонист успел познакомиться с дочерью Агаты Мией. Что связывает знаменитостей и с кем на самом деле состоит в отношениях бывшая жена Павла Прилучного расскажет «Радио 1».
Влиятельный поклонник
Прежде СМИ писали, что у актрисы действительно появился новый щедрый поклонник, который подарил ей роскошный «Майбах» стоимостью 10 миллионов рублей. Кроме того, он порадовал ее сумкой Kelly от знаменитого бренда Hermes, цена которой превышает 3 миллиона рублей. Такие аксессуары есть в гардеробе известных модниц, таких как Ксения Собчак и Тина Канделаки.
Согласно слухам, именно из-за этой новой любви Агата решила завершить свои отношения с телеведущим Иваном Чуйковым, которые многие считали простым пиаром.
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Тем временем сама Агата удивила публику новым светским выходом. Она посетила гастрономическое детское шоу театра Svet вместе с дочерью Мией и 40-летним аккордеонистом Петром Дрангой. Ранее Петр имел дружеские отношения с актрисой Дарьей Мороз, бывшей женой режиссера Константина Богомолова, однако сам Дранга отрицал роман с ней. Что касается его отношений с Агатой, то он пока не комментирует их.
Это детское представление стало не единственным совместным выходом пары. На днях Муцениеце и Дранга также были замечены вместе на премьере фильма «Братья», где Петр нежно обнимал Агату за плечи.
Они даже намекнули друзьям, что между ними больше, чем просто дружба. Также говорят, что у Петра Дранги серьезные продюсеры, которые могли бы заинтересовать Агату в этом пиар-романе с финансовой точки зрения. За каждый выход в свет с 40-летним аккордеонистом, который давно не появлялся на светских мероприятиях, Агата могла бы получить как минимум миллион рублей. Похоже, у Петра появился продюсер, который пытается вернуть музыканта в большой шоу-бизнес.
«Я удивлён такому союзу, поскольку знаю Петра Дрангу. Он успешный музыкант и довольно требователен в выборе партнёрши, зачем ему этот пиар-роман? Скорее, здесь больше интересует Агата. Убеждён, она хочет привлечь внимание Павла Прилучного, вызвать у него ревность и задеть его самолюбие. Мол, смотри, я нашла себе такого красавца», — отмечает бывший директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.По его мнению, Агата убедила Петра в том, что этот роман будет полезен для обоих. Обычно подобные истории вызывают повышенный интерес к артистам, что приводит к увеличению рекламных контрактов, а также большему количеству съемок и концертов.
Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: соцсети)
Дранга «для отвода глаз»
Актриса Агата Муцениеце завела новый роман с женатым мужчиной, а выход в свет с аккордеонистом Петром Дрангой был нужен лишь для отвода глаз. Об этом рассказал неназванный источник в беседе с изданием «Комсомольская правда».
«Новый избранник Агаты — молодой и влиятельный человек. Она скрывает его даже от ближайших друзей, так как он не свободен», — пишут авторы статьи.
Также близкий к Муцениеце источник отметил, что между ней и Петром Дрангой нет романтических отношений, а их связь исключительно деловая.
«Этот пиар-роман нужен Агате по нескольким причинам. Во-первых, чтобы отвлечь внимание от ее отношений с несвободным мужчиной. Во-вторых, Дранга напоминает молодого Павла Прилучного: так же красив и элегантен», — поделился инсайдер.
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Кроме того, он предположил, что Агата таким образом пытается «пощекотать нервы» Прилучному. По словам источника, экс-супруги активно следят за личной жизнью друг друга.
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