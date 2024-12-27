«Я была в шоке»: порноактриса раскрыла тайны экс-жениха Меган Фокс. Измена и извращенные секс-предпочтения Колсона Бейкера

Меган Фокс (Фото: соцсети)
Порноактриса Амия Майли поделилась откровениями о своем романе с Колсоном Бейкером и его необычными привычками в постели. Она намекнула, что рэпер одновременно встречался с ней и с Меган Фокс. Подробности – в материале «Радио 1».
Отношения Меган Фокс и Колсона Бейкера
Актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер начали встречаться в 2020 году, а через два года объявили о своей помолвке. Их отношения были полны взлетов и падений: они расставлялись, мирились и даже проходили совместную психотерапию. В ноябре Меган сообщила, что ждет первого общего ребенка от Колсона после перенесенного выкидыша.
Однако всего через две недели стало известно о разрыве их отношений. Пятилетний роман завершился во время совместного отдыха в Колорадо на День благодарения, когда Фокс уличила Бейкера в активной переписке с другими женщинами.
Но есть и другая версия расставания пары. Сплетники подозревают, что Меган Фокс могла уйти от MGK к 34-летнему горячему итальянцу Микеле Морроне (из «365 дней»). Год назад они вместе снимались в фильме «Subservience».
У Меган есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина: 11-летний Ноа, 9-летний Боди и 7-летний Джорни. У Бейкера есть 15-летняя дочь Кейси Колсон, которую он воспитывает вместе с экс-партнершей Эммой Кэннон.
Меган Фокс и Колсон Бейкер (Фото: соцсети)
Измены с порноактрисой
После расставания пары в сети начали появляться шокирующие подробности из интимной жизни рокера, которые раскрыла его бывшая возлюбленная, с которой он встречался до знакомства с актрисой из «Трансформеров».
Амия рассказала, что их роман с Бейкером начался восемь лет назад, когда мужчина увидел ее фото в социальных сетях и пригласил на кофе. Она отметила, что была удивлена его сексуальными причудами:
«Он был бы идеальным, если бы не его эмоциональная нестабильность. Однажды он попросил меня пописать, а затем сам выпил мою мочу. Я была в шоке и не могла поверить, что это происходит», — поделилась она.
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В 2017 году их неоднократно видели вместе, но после нескольких месяцев бурных отношений они расстались. «Все время было как-то странно. Он нравился мне по-разному, у него словно было 30 разных личностей. Никогда не знаешь, с кем имеешь дело в данный момент, и это было трудно воспринимать», — рассказывала Амия изданию Daily Mail.
Актриса утверждает, что она с Колсоном Бейкером воссоединилась несколько лет назад, и их связь могла пересекаться с его отношениями с Меган Фокс.
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