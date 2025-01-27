«Вы красивая, но спеть нужно было лучше»: Александр Розенбаум сделал Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»

Александр Розенбаум (Фото: кадр из передачи «Три аккорда»)
Александр Розенбаум сделал Анну Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда». Российский певец поставил поп-звезде низкую оценку — даму.
Анна исполнила композицию «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орел». Седокова пела с надрывом, а в конце номера она села на ступени и исполнила последнюю строку композиции с горестным вздохом.
Стоит отметить, что подобное исполнение не впечатлило судей, однако трое из них поставили Анне королей. А Александр Розенбаум оценил номер еще ниже — дамой.
В результате, Седокова оказалась на последнем месте.
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Стоит отметить, что подобное исполнение не впечатлило судей, однако трое из них поставили Анне королей. А Александр Розенбаум оценил номер еще ниже — дамой.
«Вы красивая. Почему ж, можно быть красивой. Но спеть нужно было, конечно, лучше», — пояснил народный артист России.
В результате, Седокова оказалась на последнем месте.
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Екатерина Коршунова