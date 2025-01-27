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Запои, болезнь дочери и конфликт с Михалковым: куда пропала актриса Татьяна Догилева, решившая стареть без диет и пластики

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Народная артистка РФ Татьяна Догилева недавно отпраздновала свое 67-летие. Актриса, которая прошла через многие трудности, не боится смотреть в будущее с улыбкой и не любит говорить о личном.
С какими трудностями пришлось столкнуться знаменитой артистке, какой конфликт произошел у Татьяны Догилевой и Никиты Михалкова, а также, что известно о ней сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Запои и временное исчезновение из кино


Самым тяжелым временем в жизни актрисы Татьяны Догилевой оказались «00-е» годы. В этот период один за другим в мир иной уходили ее близкие люди — отец, мама и родной брат. Эти печальные события негативно повлияли на жизнь Татьяны, в результате чего она стала страдать алкогольной зависимостью. По словам Догилевой, длительные запои привели к состоянию глубокой депрессии и забвения. Чтобы прийти в себя, ей даже пришлось пройти добровольное лечение в психиатрической клинике.



Фото: iStock/art159

В одиночку со своими проблемами артистка справиться не смогла, поэтому квалифицированная помощь была для нее жизненно необходима. После того как медики вывели Татьяну из длительного запоя и избавили от его последствий, она на протяжении двух лет не употребляла горячительные напитки.

Сама актриса признавалась, что дважды приходила на работу «под мухой», из-за этого репетиции приходилось переносить. Режиссеры знали о ее слабости, поэтому число перспективных предложений в театре и кино в разы уменьшилось. Начало «нулевых» стало для Догилевой кризисным и даже застойным периодом, однако она справилась и вернулась на большие экраны.

Что Догилева не поделила с Михалковым


В декабре 2010 года знаменитый режиссер Никита Михалков грозил исключить Татьяну Догилеву из Союза кинематографистов. Официальным поводом послужила неуплата членских взносов. Однако перед этим актриса выступила против возведения семиэтажной гостиницы в Малом Козихинском переулке и даже выходила на общественные пикеты в центре Москвы. Примечательно, что строительством как раз занималась студия Никиты Михалкова «ТриТэ».

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Получается, что Татьяна выступила против перестройки района Патриарших прудов и разрушения исторических зданий. Это был еще один сложный период в жизни актрисы, и она даже опасалась за свою жизнь и жизнь своих близких. В этой битве активисты проиграли, а от Догилевой отвернулись многие коллеги.

Лишний вес матери и анорексия дочери


На протяжении двух лет единственная дочь Татьяны Догилевой, тогда еще 13-летняя Екатерина, боролась с анорексией. Девушка планировала похудеть с 67 до 54 кг, но в итоге с весом 40 кг оказалась в больнице, где пролежала больше месяца. А весь процесс восстановления отнял у семьи почти 2 года жизни.

Екатерина долгое время отрицала болезнь, а потом поняла и попросила помощи у родителей. В результате дочери Догилевой удалось победить этот диагноз и вернуться к полноценной жизни. Девушка окончила актерские курсы в Кембридже, после чего в 2015 году — Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Вскоре после обучения девушка вышла замуж.

А вот сама знаменитая артистка с возрастом заметно набрала в весе. По ее словам, причиной лишнего веса является возраст, а сидеть на диетах она не собирается. Догилева также не скрывает, что 20 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, в результате которое «ее перекосило». С того времени она больше не хочет подвергать свое тело хирургическим вмешательствам.

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь»)

Жизнь Татьяны Догилевой сегодня


Сегодня 67-летняя Татьяна Догилева нечасто появляется в кино. Как рассказывает артистка, порой она сама отказывается от интересных предложений режиссеров в силу своего возраста. Но при этом без работы она не сидит.

В 2022 году актриса появилась в фильмах «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни», «Гид и большие соблазны». А в 2023 году исполнила свою давнюю мечту и даже сыграла Бабу-ягу в «Волшебном участке».

Актриса разведена и менять семейное положение не планирует. Говорит, что ​наслаждается своей независимостью и свободой.

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#шоу-бизнес
«Без обратного билета и без сил»: почему Бузова улетела из России и не выходит на связь
Бузова покинула Россию, не купив обратный билет, и не выходит на связь
27 января 2025, 13:26

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Телеведущая и певица Ольга Бузова после дня рождения внезапно решила сделать продолжительную паузу в работе. Несмотря на отдых в Дубае и Марокко, она чувствует себя усталой и отправилась в следующее путешествие, не купив обратный билет.
Бузова сообщила, что уехала в путешествие без обратного билета, а после перестала выходить на связь. Сейчас никто не знает, где отдыхает звезда.

«Не теряйте, улетаю без обратного билета и без сил. Когда выйду на связь, не знаю. Нужен детокс от всего. Человеку, который отдает себя людям, иногда необходимо наполнить себя. В последнее время я часто люблю оставаться одна. Хотя по-прежнему убеждена, что человеку нужен человек. Взяла много новой литературы и невероятное желание отдохнуть от всего и от всех», — написала Бузова в соцсети.

Фанаты забеспокоились и решили, что у девушки есть какая-то острая причина для отъезда, ведь она регулярно публикует сториз, где бы ни была. Подписчики предположили, что у Бузовой могут быть какие-то серьезные проблемы со здоровьем или же она сделала пластическую операцию и теперь вынуждена скрываться от любопытных глаз.

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«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно»: Расторгуев об однодневном браке Матвиенко и Джуны
Расторгуев высказался об однодневном браке Игоря Матвиенко и ясновидящей Джуны
27 января 2025, 12:58

Фото: iStock/Елена Новикова

Композитор Игорь Матвиенко был женат на ясновидящей Джуне, однако брак продлился всего сутки. В рамках программы «Шоу Воли» на ТНТ Николай Расторгуев рассказал, что хотел поздравить друга со свадьбой, но не успел.
Ведущий Павел Воля задал композитору вопрос о его браке с Джуной.

«Да, была такая история», — подтвердил продюсер.

Но откровенничать на эту тему Матвиенко не захотел. При этом Николай Расторгуев отметил, что планировал поздравить его со свадьбой, однако опоздал.

«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно», — сказал Расторгуев.

Еще несколько лет назад Матвиенко охотно говорил о романе с Джуной. По его словам, он сделал ей предложение ради совместного творчества.

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«Крайне слабое кино»: Логинов раскритиковал «Анору» с Юрием Борисовым

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#брак
#продюсер
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«Крайне слабое кино»: Логинов раскритиковал «Анору» с Юрием Борисовым
Актер Виктор Логинов считает «Анору» слабым кино из-за нераскрытых персонажей
27 января 2025, 12:01

Виктор Логинов (Фото: соцсети)

Режиссер и оператор фильма «Анора» не смогли раскрыть персонажей в киноленте, за которую актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар». Об этом в соцсетях написал актер Виктор Логинов, известный по сериалу «Счастливы вместе». Он сделал акцент, что сами актеры безусловно талантливы.
«Простите. «Анора» — крайне слабое кино. Со всеми вытекающими. Вот о чем это кино? Молодая проститутка повелась на красивую жизнь и обломилась. Где арка хоть одного из персонажей? Нет там главного — любви. Никто никого не любит. Как у Довлатова», — считает Логинов.
Стоит еще раз подчеркнуть, что Логинов считает слабым именно фильм, а не коллег по цеху.

«…Они, безусловно, все талантливы, Дарья Екамасова прекрасна…» — добавил Логинов.

Юрий Борисов — первый российский актер, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Номинация состоится в марте в Лос-Анджелесе.

Перед этим стало известно, за что коллеги невзлюбили Юрия Борисова, и как сейчас живет актер.

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«Не смогла разогнуть спину»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Лера Кудрявцева объяснила, почему не может заниматься спортом
27 января 2025, 11:57

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после занятий спортом.
По ее словам, ранее она всегда покупала абонемент в спортзал, отправлялась туда с энтузиазмом, но каждый раз это заканчивалось проблемами со здоровьем.

«Один раз записалась на аквааэробику, так усердно занималась и решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой, и меня вытаскивали 3 инструктора. На следующий год пошла на железки, говорю инструктору, мол, давайте аккуратно начнем, плавно, итог — вышла оттуда буквой Г, спина не могла разогнуться», — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что так было не всегда, и сдаваться пока она не собирается.

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Познакомились на трассе: почему Плющенко бросил беременную жену перед родами и что разрушило его брак с дочерью «короля парилок»
27 января 2025, 11:54

Мария Ермак и Евгений Плющенко (Фото: кадр из д/ф «Евгений Плющенко. Бесконечная дуэль»)

Роман известного фигуриста и тренера Евгения Плющенко и дочери влиятельного бизнесмена Георгия Ермака начался в 2005 году. Отношения пары привели к браку и рождению сына, однако их счастливая совместная жизнь довольно быстро закончилась.
О том, кто такая Мария Ермак, почему распался ее брак с Евгением Плющенко и как она живет сегодня — в материале «Радио 1».

Кто такая Мария Ермак


Мария Ермак родилась в 1986 году в семье, которая занимает определенное место среди самых богатых и влиятельных в Петербурге. Ее отец, Георгий Ермак, начинал свой путь как банщик, но благодаря предпринимательскому таланту и стремлению к лучшей жизни стал владельцем сети парилок и успешным бизнесменом. Ее мать, Анна Ермак, также известна как успешная бизнесвумен.

Детство и юность Мария провела в курортной зоне Лисий Нос в элитном коттедже. Со временем у девушки появился даже собственный автопарк. Все ее желания немедленно исполнялись родителями. Одним из хобби Марии была музыка, она даже выпустила несколько альбомов с песнями.

Знакомство на трассе


Фигурист Евгений Плющенко познакомился со своей первой будущей супругой на питерской трассе. Он заметил привлекательную брюнетку за рулем кабриолета и решил ее догнать, чтобы познакомиться. Этой брюнеткой оказалась 19-летняя студентка социологического факультета Мария Ермак.

Мария Ермак и Евгений Плющенко (Фото: соцсети)

В начале их знакомства она была неприступна, а спортсмена привлекла необычная внешность девушки. В тот период Евгений был известен как трехкратный чемпион мира. Стоит отметить, что в момент встречи с Ермак Плющенко состоял в отношениях с Ульяной Петровой. Спустя время дружба Евгения с Марией переросла в отношения.

Свадьба


Татьяна Плющенко, мать известного фигуриста, сразу полюбила Марию Ермак и считала ее идеальной невесткой. Для Татьяны Васильевны было важно, что Мария уважает и поддерживает хобби и работу ее сына, понимает его загруженный график, а также часто сопровождает мужчину на тренировках и соревнованиях.

В скором времени после начала их совместной жизни Евгений сделал Марии предложение. 18 июня 2005 года состоялась их свадьба в ЗАГСе на Английской набережной в Петербурге. Торжество прошло в престижном ресторане «Астория» и собрало множество родственников и близких. Одним из почетных гостей на празднике стала Валентина Матвиенко, на тот момент губернатор Санкт-Петербурга. Свадьба Плющенко и Ермак стала ярким событием в мире шоу-бизнеса и спорта.

Семейная жизнь и скандальный развод


Отношения между возлюбленными после свадьбы быстро испортились, несмотря на роскошные условия жизни в центре Петербурга в трехкомнатной квартире с евроремонтом. Мария оказалась ревнивой и придирчивой, регулярно устраивала скандалы. Она проявляла ревность не только к работе Плющенко, но и к его матери.

Несмотря на то, что Мария была беременна, и супруги ждали рождения первенца, Плющенко решил уйти из семьи. Ожидая завершения Олимпиады-2006 в Турине, Мария надеялась, что муж прекратит заниматься фигурным катанием и присоединится к ее отцу в бизнесе. Близкие Ермак видели Плющенко в семейном бизнесе и не хотели, чтобы тот продолжал спортивную карьеру, однако он все-таки закончил эти отношения.

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15 июня 2006 года у пары родился сын Егор. Мария Ермак записала его на свою девичью фамилию. Зимой 2008 года Евгений и Мария развелась. После развода Мария пыталась уладить отношения и отметить Новый год вместе с бывшим мужем, но он отказался от этого. Затем начались долгие судебные разбирательства, в ходе которых экс-супруги делили имущество и решали вопросы по поводу опеки над сыном. Мария запретила Евгению и его семье видеться с ребенком и периодически обвиняла его в неуплате алиментов, хотя мать Евгения утверждала обратное.

В августе 2008 года Ермак вновь вышла замуж за коллегу своего отца, петербургского бизнесмена по имени Артем. Однако и эти отношения скоро закончились.

Мария Ермак сейчас


О нынешней жизни Марии Ермак известно немного. После нескольких попыток изменить свой имидж и найти себя, она пока не нашла счастье на личном фронте. Сегодня Мария не препятствует встречам своего сына с отцом.

Евгений Плющенко с сыном Егором (Фото: соцсети)

Мальчик, как и его знаменитый отец, увлечен спортом и достиг в нем значительных успехов. Сам Плющенко редко упоминает о своем старшем сыне, предпочитая говорить о достижениях своего младшего сына Александра, в медиапространстве он больше известен как «Гном Гномыч».

В настоящее время бывшая супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко скрывает свою жизнь от посторонних глаз.

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Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной
27 января 2025, 11:51

Ольга Серябкина (Фото: соцсети)

Один из телеканалов опубликовал информацию, что многие артистки зарабатывают на жизнь не только своим творчеством, но и другим способом, о котором предпочитают не говорить — эскортом.
В числе этих артисток оказалась и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и телеведущая, известная как участница группы SEREBRO. Группа дебютировала на «Евровидении-2007», заняв третье место с песней «Song#1». Serebro выиграла несколько премий, включая MTV Russia Music Awards и ZD Awards.

Дебютный альбом «ОпиумRoz» вышел в 2009 году, а второй альбом «Mama Lover» — в 2012 году. Серябкина активно писала тексты для хитов группы, таких как «Давай держаться за руки» и «Мало тебя».

Параллельно с работой в Serebro, она начала сольную карьеру и выпустила несколько успешных треков под именем Molly, включая «Fire» и «Если ты меня не любишь». В 2017 году Серябкина также выпустила книгу стихотворений «Тысяча М».

Фото: iStock/Nagaiets

30 тысяч долларов

В расследовании на РЕН-ТВ фигурируют имена так называемых «хищниц» шоу-бизнеса, Серябкина оказалась в их числе — стоимость её сопровождения составляет 30 тысяч долларов.

Карьерный путь Ольги и её коллег из SEREBRO привязан к сексуальным образам.

«Он лепил из нас сексуальных «террористок». Короткие юбки и откровенные фотосессии стали визитной карточкой трио, которое уже давно трудно назвать «девичьим», — отмечала Лена Темникова, вспоминая о работе с продюсером Фадеевым.

Несмотря на критику, саму Ольгу сложно застать за откровенными признаниями. Достаточно взглянуть в её Instagram*, заполненный провокационными снимками. Певица не стесняется появляться на публике в полупрозрачных нарядах, вызывая неоднозначную реакцию среди поклонников, которые считают, что 33-летняя Серябкина цепляется за образ нимфетки, не обладая идеальной фигурой.

Особняк стоимостью 299 миллионов

Супруг Серябкиной, Георгий Начкебия, подарил певице особняк стоимостью 299 миллионов рублей, расположенный в одном из элитных закрытых поселков в 20 километрах от Москвы. Площадь дома составляет около 550 квадратных метров.

В особняке имеются четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и другие элементы комфортной жизни. Дизайн интерьера выполнен в минималистическом стиле с использованием натуральных материалов, таких как паркетная доска и травертин. Мебель в доме представлена только от известных зарубежных брендов.

Фото: iStock/bastan

Романа с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым

Отношения между экс-участницами группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой, всегда были под пристальным вниманием общественности. На протяжении нескольких лет между ними существует конфликт, который стал особенно острым после того, как Темникова выразила свое разочарование в Серябкиной из-за ее предполагаемого романа с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

Темникова не стеснялась в своих высказываниях, утверждая, что ей было стыдно за Серябкину и Фадеева, которые старались скрыть свои отношения.

«Мне стыдно, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу», — делилась она.

По ее словам, напряжение между ними возникло на фоне того, что долгое время все тщательно скрывалось, обрастая ложью.

Однако сама Серябкина решительно опровергла эти обвинения. В интервью изданию Super в 2019 году она заявила, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой. (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Это абсолютная фантазия и выдумка», — подчеркивала она, добавляя, что подобные заявления Темниковой являются прямой клеветой.

Слова Серябкиной вызвали сомнения у другой экс-участницы SEREBRO, Марины Лизоркиной. Она выразила недоумение по поводу возможных отношений между Серябкиной и Темниковой, утверждая, что обе девушки всегда предпочитали мужчин.

Мать года

8 декабря 2023 года за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» Ольга Серябкина объявила, что больше не будет отвечать на вопросы о своем сыне, особенно касающиеся того, с кем он находится. Она подчеркнула, что это ее официальное заявление как «матери года».

Певица отметила, что ей часто задают этот вопрос на различных выступлениях и интервью, это стало для нее особенно неприятным.

«Почему я должна делиться информацией о том, с кем сейчас мой ребенок? Почему вы вообще интересуетесь этим? Это не ваше дело! Поэтому с сегодняшнего дня я больше не буду отвечать на этот вопрос. Официально заявляю: "Мать года!"» — заявила она.

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«Роман всплыл случайно»: Барак Обама изменяет жене с Дженнифер Энистон? Слухи об их связи и кризис в семье экс-президента США
27 января 2025, 11:41

Бывший президент США Барак Обама (фото: социальные сети)

В зарубежных СМИ активно обсуждают слухи о возможном расставании 44-го президента США Барака Обамы с супругой Мишель Обамой. Таблоиды гласят, что экс-президент якобы начал отношения с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Кризис в семье Обамы


Барак и Мишель Обама всегда считались образцом крепкой и счастливой семьи. Супруги женаты с 1992 года и воспитывают двух дочерей. Однако в последнее время общественность заметила тревожные знаки возможного кризиса в их отношениях.

Например, Мишель Обама пропустила несколько крупных событий для американских политиков, включая похороны 39-ого президента США Джимми Картера и инаугурацию Дональда Трампа, которая состоялась 20 января.

Барак Обама и Мишель Обама (фото: социальные сети)

Новый роман Барака Обамы


На фоне слухов о разладе в семье политика, пользователи социальных сетей начали обсуждать отношения Барака Обамы с Дженнифер Энистон. В сети появилось сообщение, якобы принадлежащее другу актрисы, который утверждает, что Энистон и экс-президент состоят в отношениях.

«На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди ее ближайших друзей это точно не секрет», — говорится в сообщении.

Несмотря на бурные обсуждения, ни Обама, ни сама Энистон пока не прокомментировали слухи. Представитель актрисы уже заявил, что она никак не связана с бывшим президентом США. Барак Обама также не делал никаких заявлений о своем браке.

Личная жизнь Дженнифер Энистон


Ранее актриса пережила два громких развода: с Брэдом Питтом, который ушел к Анджелине Джоли, и с Джастином Теру, с которым брак также не сложился.

Актриса Дженнифер Энистон (фото: социальные сети)


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#политика
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#супруги
#кризис
#актриса
#отношения
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Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро
27 января 2025, 11:40

Лена Миро (Фото: соцсети)

Известная блогер Лена Миро (Елена Мироненко) умерла в апреле 2024 года. Baza опубликовала подтверждение её смерти.
Слухи о смерти Лены Миро появились еще весной 2024 года. Многие знакомые писали, что девушка перестала выходить на связь. Сначала многие решили, что девушка просто не в настроении, но, как оказалось, девушка умерла.

Предполагалось, что блогерша разбилась на машине и впала в кому. Однако тогда далеко не все поверили в ее смерть и считали, что Миро могла всех обмануть, инсценировав собственную смерть.

Однако Baza смогла найти доказательства смерти блогера. Издание нашло документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Девушка стала популярной в LiveJournal. Она писала о звездах в резкой манере и с сарказмом.

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#девушка
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Квартира на Китай-городе и жена-агент: как живет номинированный на «Оскар» Юра Борисов и за что его невзлюбили коллеги
27 января 2025, 11:36

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Юрий Борисов — талантливый актёр театра и кино, который сыграл множество запоминающихся ролей в российском кинематографе. В 2024 году артист снялся в комедийно-драматическом фильме «Анора», став первым представителем отечественного кинематографа, удостоенным номинации на премию «Оскар».
О том, как живет артист и почему многие не обрадовались его успехам, читайте в материале «Радио 1».

Родом из Реутова


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Будущий актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В юности Юрий увлекался бальными танцами, но со временем это увлечение отошло на второй план, и он начал выступать на сцене школьного театра. По завершении школьного обучения Борисов решил стать актёром и с первого раза стал студентом театрального училища имени М. С. Щепкина. В 2013 году артист завершил обучение в учебном заведении и был принят в актёрскую труппу театра «Сатирикон». Однако в 2014 году, после того как он добился успеха в кинематографе, Юрий покинул театр.

Еще в студенческие годы актер влюбился в одногруппницу Анну Шевчук. Юрий Борисов долго ухаживал за ней, и после того как они оба окончили актёрский факультет, в 2014 году они сыграли свадьбу. В то время молодая семья жила в коммунальной квартире. После рождения детей, Марфы (ей сейчас 9 лет) и Акулины (ей 7 лет), родители Юры подарили им квартиру в районе метро «Китай-город». В интервью Борисов делился с журналистами своей целью — накопить средства, чтобы приобрести жильё для родителей. Он планирует приобрести два дома в Московской области: один — для своей семьи, другой — для родителей.

Жена — агент актера


Анна Шевчук и Юрий Борисов (Фото: соцсети)

После того как Анна Шевчук стала матерью, она оставила работу в театре и заняла должность директора, агента и главного помощника своего супруга. В результате у неё появилось больше времени для того, чтобы заниматься воспитанием дочерей. В этой семье никогда не было нянь — Юра и Анна придерживаются мнения, что воспитанием детей должны заниматься исключительно родители, иногда им помогают родители Юрия.

Номинация на «Оскар»


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

В начале 2025 года стало известно, что актёр Александр Борисов был выдвинут на премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Советские и российские фильмы неоднократно удостаивались этой премии, однако наши актёры не получали награды в актёрских категориях. Юрий Борисов — первый российский актёр, который был номинирован на престижную кинонаграду.

В борьбе за премию Юрию Борисову предстоит соперничать с такими талантливыми актёрами, как Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь со 2 по 3 марта 2025 года.

Украина против


После того как Борисов был выдвинут на премию «Оскар», на Украине стали собирать подписи под петицией с требованием отменить её кандидатуру. Автором одной из них стал украинский режиссер Олесь Санин. В петиции он призвал Американскую академию кинематографических искусств и наук отозвать номинацию российского актера.

«Пока Украина истекает кровью, мировое киносообщество рассматривает возможность награждения российского актера одной из самых престижных наград в мире. Юрий Борисов был номинирован на премию "Оскар", что в нынешних обстоятельствах не только неприемлемо с моральной точки зрения, но и является одобрением культуры страны-агрессора на мировой арене», — аргументировал петицию Олесь Санин.

Кто еще не поддержал актера


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

В России тоже нашлись люди, которые были не сильно рады номинации Юрия Борисова на «Оскар». Пётр Лидов-Петровский, советник медиагруппы «Россия сегодня», считает, что Борисову лучше не ездить на церемонию.

«Учитывая, что это премия американской киноакадемии, возможно, ему на церемонию ехать не стоит. У нас все-таки с США отношения, мягко говоря, так себе. Хоть Трамп и заявил, что он русский народ очень любит», — поделился Петр в эфире радио Sputnik.
Нашлись завистники Борисова и среди актеров. Артист Никита Кологривый иронично прокомментировал новость о номинации, разместив в своём аккаунте в социальной сети Instagram* мем, на котором он сам, а также актёры Александр Петров и Андрей Борисов. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова — «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого — «Оскар не достоин меня».

Несмотря на недоброжелателей Юрия Борисова, фанаты актера с нетерпением дожидаются момента, когда станет известно, кто же станет обладателем премии «Оскар», и держат кулачки за актера.


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