Запои, болезнь дочери и конфликт с Михалковым: куда пропала актриса Татьяна Догилева, решившая стареть без диет и пластики

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Темная сторона»)
Народная артистка РФ Татьяна Догилева недавно отпраздновала свое 67-летие. Актриса, которая прошла через многие трудности, не боится смотреть в будущее с улыбкой и не любит говорить о личном.
С какими трудностями пришлось столкнуться знаменитой артистке, какой конфликт произошел у Татьяны Догилевой и Никиты Михалкова, а также, что известно о ней сегодня, расскажет редакция «Радио 1».
Самым тяжелым временем в жизни актрисы Татьяны Догилевой оказались «00-е» годы. В этот период один за другим в мир иной уходили ее близкие люди — отец, мама и родной брат. Эти печальные события негативно повлияли на жизнь Татьяны, в результате чего она стала страдать алкогольной зависимостью. По словам Догилевой, длительные запои привели к состоянию глубокой депрессии и забвения. Чтобы прийти в себя, ей даже пришлось пройти добровольное лечение в психиатрической клинике.
В одиночку со своими проблемами артистка справиться не смогла, поэтому квалифицированная помощь была для нее жизненно необходима. После того как медики вывели Татьяну из длительного запоя и избавили от его последствий, она на протяжении двух лет не употребляла горячительные напитки.
Сама актриса признавалась, что дважды приходила на работу «под мухой», из-за этого репетиции приходилось переносить. Режиссеры знали о ее слабости, поэтому число перспективных предложений в театре и кино в разы уменьшилось. Начало «нулевых» стало для Догилевой кризисным и даже застойным периодом, однако она справилась и вернулась на большие экраны.
В декабре 2010 года знаменитый режиссер Никита Михалков грозил исключить Татьяну Догилеву из Союза кинематографистов. Официальным поводом послужила неуплата членских взносов. Однако перед этим актриса выступила против возведения семиэтажной гостиницы в Малом Козихинском переулке и даже выходила на общественные пикеты в центре Москвы. Примечательно, что строительством как раз занималась студия Никиты Михалкова «ТриТэ».
Получается, что Татьяна выступила против перестройки района Патриарших прудов и разрушения исторических зданий. Это был еще один сложный период в жизни актрисы, и она даже опасалась за свою жизнь и жизнь своих близких. В этой битве активисты проиграли, а от Догилевой отвернулись многие коллеги.
На протяжении двух лет единственная дочь Татьяны Догилевой, тогда еще 13-летняя Екатерина, боролась с анорексией. Девушка планировала похудеть с 67 до 54 кг, но в итоге с весом 40 кг оказалась в больнице, где пролежала больше месяца. А весь процесс восстановления отнял у семьи почти 2 года жизни.
Екатерина долгое время отрицала болезнь, а потом поняла и попросила помощи у родителей. В результате дочери Догилевой удалось победить этот диагноз и вернуться к полноценной жизни. Девушка окончила актерские курсы в Кембридже, после чего в 2015 году — Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Вскоре после обучения девушка вышла замуж.
А вот сама знаменитая артистка с возрастом заметно набрала в весе. По ее словам, причиной лишнего веса является возраст, а сидеть на диетах она не собирается. Догилева также не скрывает, что 20 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, в результате которое «ее перекосило». С того времени она больше не хочет подвергать свое тело хирургическим вмешательствам.
Сегодня 67-летняя Татьяна Догилева нечасто появляется в кино. Как рассказывает артистка, порой она сама отказывается от интересных предложений режиссеров в силу своего возраста. Но при этом без работы она не сидит.
В 2022 году актриса появилась в фильмах «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни», «Гид и большие соблазны». А в 2023 году исполнила свою давнюю мечту и даже сыграла Бабу-ягу в «Волшебном участке».
Актриса разведена и менять семейное положение не планирует. Говорит, что наслаждается своей независимостью и свободой.
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Запои и временное исчезновение из кино
Самым тяжелым временем в жизни актрисы Татьяны Догилевой оказались «00-е» годы. В этот период один за другим в мир иной уходили ее близкие люди — отец, мама и родной брат. Эти печальные события негативно повлияли на жизнь Татьяны, в результате чего она стала страдать алкогольной зависимостью. По словам Догилевой, длительные запои привели к состоянию глубокой депрессии и забвения. Чтобы прийти в себя, ей даже пришлось пройти добровольное лечение в психиатрической клинике.
Фото: iStock/art159
В одиночку со своими проблемами артистка справиться не смогла, поэтому квалифицированная помощь была для нее жизненно необходима. После того как медики вывели Татьяну из длительного запоя и избавили от его последствий, она на протяжении двух лет не употребляла горячительные напитки.
Сама актриса признавалась, что дважды приходила на работу «под мухой», из-за этого репетиции приходилось переносить. Режиссеры знали о ее слабости, поэтому число перспективных предложений в театре и кино в разы уменьшилось. Начало «нулевых» стало для Догилевой кризисным и даже застойным периодом, однако она справилась и вернулась на большие экраны.
Что Догилева не поделила с Михалковым
В декабре 2010 года знаменитый режиссер Никита Михалков грозил исключить Татьяну Догилеву из Союза кинематографистов. Официальным поводом послужила неуплата членских взносов. Однако перед этим актриса выступила против возведения семиэтажной гостиницы в Малом Козихинском переулке и даже выходила на общественные пикеты в центре Москвы. Примечательно, что строительством как раз занималась студия Никиты Михалкова «ТриТэ».
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Получается, что Татьяна выступила против перестройки района Патриарших прудов и разрушения исторических зданий. Это был еще один сложный период в жизни актрисы, и она даже опасалась за свою жизнь и жизнь своих близких. В этой битве активисты проиграли, а от Догилевой отвернулись многие коллеги.
Лишний вес матери и анорексия дочери
На протяжении двух лет единственная дочь Татьяны Догилевой, тогда еще 13-летняя Екатерина, боролась с анорексией. Девушка планировала похудеть с 67 до 54 кг, но в итоге с весом 40 кг оказалась в больнице, где пролежала больше месяца. А весь процесс восстановления отнял у семьи почти 2 года жизни.
Екатерина долгое время отрицала болезнь, а потом поняла и попросила помощи у родителей. В результате дочери Догилевой удалось победить этот диагноз и вернуться к полноценной жизни. Девушка окончила актерские курсы в Кембридже, после чего в 2015 году — Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Вскоре после обучения девушка вышла замуж.
А вот сама знаменитая артистка с возрастом заметно набрала в весе. По ее словам, причиной лишнего веса является возраст, а сидеть на диетах она не собирается. Догилева также не скрывает, что 20 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, в результате которое «ее перекосило». С того времени она больше не хочет подвергать свое тело хирургическим вмешательствам.
Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь»)
Жизнь Татьяны Догилевой сегодня
Сегодня 67-летняя Татьяна Догилева нечасто появляется в кино. Как рассказывает артистка, порой она сама отказывается от интересных предложений режиссеров в силу своего возраста. Но при этом без работы она не сидит.
В 2022 году актриса появилась в фильмах «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни», «Гид и большие соблазны». А в 2023 году исполнила свою давнюю мечту и даже сыграла Бабу-ягу в «Волшебном участке».
Актриса разведена и менять семейное положение не планирует. Говорит, что наслаждается своей независимостью и свободой.
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