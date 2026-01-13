Достижения.рф

Оторва: Оксана Самойлова ушла в отрыв на фоне развода с Джиганом

Оксана Самойлова экспериментирует с образами и провоцирует хейтеров
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова активно меняет стиль и поведение в соцсетях на фоне развода с Джиганом. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Многодетная мама снимает видео под зумерские треки, примеряет образы в духе своей 14-летней дочери Ариеллы и охотно вступает в перепалки с хейтерами в комментариях.

Реакция публики оказалась неоднозначной. Одни уверены, что Самойлова слишком часто оголяется и подобным контентом рискует собственной репутацией.

Другие же считают, что Оксана вдохновилась эстетикой Ким Кардашьян, переживает период самопоиска и просто позволяет себе быть смелее и свободнее.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

