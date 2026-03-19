«Жиробасинам надо худеть»: Волочкова высказалась о ГОСТе для одежды

19 марта 2026, 19:07

Волочкова не поддержала единый ГОСТ на одежду и призвала «жиробасин» худеть

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Балерина Анастасия Волочкова высказалась против введения в России ГОСТа на размерную сетку одежды. Она считает, что подобные стандарты не нужны, а людям с лишним весом стоит похудеть.





Ранее стало известно, что общественники центра «Сорок Сороков» обратились в Росстандарт с просьбой рассмотреть возможность разработать единый стандарт для размеров одежды, для этого необходимо сместить размерную сетку, где средний размер (М) будет равен 50 российскому размеру.





«У меня нет такой проблемы с одеждой. Я стройная, красивая, яркая, добрая, сексуальная. Я не хочу даже знать про какие-то ГОСТы на одежду и её размеры, это дело жиробасин. Чтобы им носить нормальную одежду, надо перестать есть. Им похудеть проще, чем перестроить систему Росстандарта», — заявила Волочкова в интервью Life.ru.

«Толстым тётям нужно худеть. Похудеть. Пересаживайтесь на диету Анастасии Волочковой. Яйца всмятку», — призвала балерина.