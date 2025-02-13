«Я пойду на свидание с первым мужчиной, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом»: Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)
Виктория Боня рассказала, с каким мужчиной готова пойти на свидание. Телеведущая попросила подарить ей дорогой подарок.
45-летняя звезда открыто говорит о своей личной жизни. Последние отношения завершились в феврале прошлого года. Тогда она рассталась с 31-летним бизнесменом Русланом Гасановым. Сейчас её сердце свободно.
Боня ответила в соцсетях на вопросы подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, при каких условиях модель готова пойти на свидание.
В сторис звезда опубликовала откровенную фотографию, где она предстала в жёлто-розовом купальнике, держа руками тесемки от бикини. Поверх фотографии она разместила текст с ответом на вопрос.
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Боня ответила в соцсетях на вопросы подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, при каких условиях модель готова пойти на свидание.
В сторис звезда опубликовала откровенную фотографию, где она предстала в жёлто-розовом купальнике, держа руками тесемки от бикини. Поверх фотографии она разместила текст с ответом на вопрос.
«Признаюсь честно, первому мужчине, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом, я скажу ДА», – отметила модель.Также у неё узнали, почему она не хочет подружиться с Ксенией Бородиной. Боня назвала это хорошей идеей, однако подчеркнула, что экс-ведущая «Дома-2» почему-то всегда её недолюбливала. Хотя лично Боня не испытывает никакого негатива к Бородиной.
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Анастасия Чинкова