Солистка «Винтажа» Плетнева представила публике французского бойфренда дочери

04 января 2026, 16:30

Анна Плетнева (Фото: Instagram*/dusya_star)

Анна Плетнева подготовила поклонникам неожиданный семейный сюрприз. На новогоднем выступлении солистка «Винтажа» вывела на сцену не только дочь Марию, но и ее бойфренда, 20-летнего Матиса из Франции.