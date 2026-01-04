Солистка «Винтажа» Плетнева представила публике французского бойфренда дочери
Анна Плетнева подготовила поклонникам неожиданный семейный сюрприз. На новогоднем выступлении солистка «Винтажа» вывела на сцену не только дочь Марию, но и ее бойфренда, 20-летнего Матиса из Франции.
Певица лично представила молодого человека и предложила залу проявить знаменитое русское гостеприимство. Матис не смутился: сказал несколько фраз по-русски и с удовольствием станцевал под хиты «Винтажа», чем сразу заслужил аплодисменты.
По словам Плетневой, для гостя из-за границы этот вечер стал настоящим культурным шоком — в самом приятном смысле. Атмосфера и Москва настолько его впечатлили, что он пока не торопится возвращаться во Францию.
Артистка призналась, что такой Новый год оказался для их семьи особенным. Анна не раз отмечала, что старается удерживать баланс между сценическим образом и личной жизнью. У певицы трое детей, и, несмотря на критику в адрес ее откровенных образов, Плетнева уверяет: близкие давно принимают ее профессию и стиль.
