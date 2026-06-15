Отпуск в Таиланде и примирение: Валиева и Нестеров дали отношениям второй шанс
Камила Валиева воссоединилась с Никитой Нестеровым после расставания
Камила Валиева возобновила отношения с хоккеистом Никитой Нестеровым после периода расставания. По данным источников, пара провела совместный отпуск в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что к примирению спортсменов привёл личный разговор, в ходе которого хоккеист пообещал стать более серьёзным и также познакомил фигуристку со своей семьёй. В публикациях отмечается, что после этого пара решила дать отношениям второй шанс.
Ранее внимание поклонников привлекали публикации Валиевой в социальных сетях, которые воспринимались как намёки на сложности в отношениях. В частности, она лайкнула пост с фразой.
«Общаться с 34-летними мужчинами очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34», — написал один из комментаторов.Эта активность вызвала обсуждения в сети, однако теперь, по сообщениям СМИ, пара вновь вместе и проводит время вдали от публичного внимания.