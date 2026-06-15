Отпуск в Таиланде и примирение: Валиева и Нестеров дали отношениям второй шанс

15 июня 2026, 23:03

Камила Валиева воссоединилась с Никитой Нестеровым после расставания

Камила Валиева (Фото: Instagram* / @kamilavalieva26)

Камила Валиева возобновила отношения с хоккеистом Никитой Нестеровым после периода расставания. По данным источников, пара провела совместный отпуск в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Сообщается, что к примирению спортсменов привёл личный разговор, в ходе которого хоккеист пообещал стать более серьёзным и также познакомил фигуристку со своей семьёй. В публикациях отмечается, что после этого пара решила дать отношениям второй шанс.



Ранее внимание поклонников привлекали публикации Валиевой в социальных сетях, которые воспринимались как намёки на сложности в отношениях. В частности, она лайкнула пост с фразой.





«Общаться с 34-летними мужчинами очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34», — написал один из комментаторов.