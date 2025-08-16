«Отпуск — все!»: где отдыхала телеведущая Лера Кудрявцева — фото
Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась в Москву после отдыха в Болгарии — без супруга. Об этом звезда экрана сообщила в личном блоге.
Она уточнила, что последние часы перед вылетом в Россию провела на пляже. В прощальной фотосессии Кудрявцева снялась в футболке с надписью «Россия», а также в тунике поверх купальника. Под одним из снимков телеведущая кратко подписала: «Отпуск — все!». По собственным словам, она уже прилетела в столицу.
Отдых Леры прошел без мужа — хоккеиста Игоря Макарова. Ранее звезда жаловалась в соцсетях на его проблемы с алкоголем и признавалась, что устала пытаться выручать и лечить его. Исполненная эмоций, она говорила о чувстве беспомощности и называла себя «созависимой». По её словам, в ответ на откровения муж обругал её нецензурно, после чего она решила уехать в Болгарию к маме и дочери.
Отметим, что в январе 2024 года пара уже переживала кризис: Лера заявляла, что ушла от Макарова после десяти лет брака, не уточнив причин, но снова намекая на проблемы с алкоголем. Позднее она говорила, что официального развода не подавала и надеялась мотивировать супруга изменить образ жизни.
