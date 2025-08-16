«Отпуск — все!»: где отдыхала телеведущая Лера Кудрявцева — фото

16 августа 2025, 22:38

Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась в Москву после отдыха в Болгарии

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась в Москву после отдыха в Болгарии — без супруга. Об этом звезда экрана сообщила в личном блоге.