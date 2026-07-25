Яна Рудковская хочет взять собственного сына в репетиторы по английскому

25 июля 2026, 15:01

Рудковская призналась, что решила подтянуть свои знания по английскому языку

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская рассказала о желании вновь серьёзно заняться иностранными языками. На фестивале Dream Fest в Баку продюсер призналась корреспонденту Super, что хочет улучшить свой английский и даже рассматривает необычный вариант — взять в качестве преподавателя собственного сына Николая Батурина.





По словам Рудковской, во время пандемии она уже занималась английским с онлайн-репетитором и смогла заметно продвинуться в изучении языка.





«Вообще просто был бизнес-уровень уже. И потом знаете, что случилось? Потом закончилась пандемия, началась работа», — поделилась Яна.

«Я вот уже думаю, может, мне сына взять репетитором. Коля — у него склонность к языкам. А у меня вот Бог не дал. Кстати, хорошая тема, чтобы он мне был моим репетитором», — рассказала Рудковская.