Яна Рудковская хочет взять собственного сына в репетиторы по английскому
Рудковская призналась, что решила подтянуть свои знания по английскому языку
Яна Рудковская рассказала о желании вновь серьёзно заняться иностранными языками. На фестивале Dream Fest в Баку продюсер призналась корреспонденту Super, что хочет улучшить свой английский и даже рассматривает необычный вариант — взять в качестве преподавателя собственного сына Николая Батурина.
По словам Рудковской, во время пандемии она уже занималась английским с онлайн-репетитором и смогла заметно продвинуться в изучении языка.
«Вообще просто был бизнес-уровень уже. И потом знаете, что случилось? Потом закончилась пандемия, началась работа», — поделилась Яна.Сейчас продюсер хочет снова вернуться к занятиям и довести английский до совершенства. В качестве возможного наставника она рассматривает старшего сына, который, по её словам, имеет большие способности к языкам.
Николай Батурин окончил МГИМО с красным дипломом, затем получил степень магистра с отличием и сейчас преподаёт английский язык в университете, совмещая это с другими проектами.
«Я вот уже думаю, может, мне сына взять репетитором. Коля — у него склонность к языкам. А у меня вот Бог не дал. Кстати, хорошая тема, чтобы он мне был моим репетитором», — рассказала Рудковская.Продюсер отметила, что считает знания языков важным навыком и хотела бы восполнить этот пробел.