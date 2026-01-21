«Она профессионалка секса»: Собчак свела Боню с олигархом Сергеем Полонским

21 января 2026, 13:55

Ксения Собчак предложила Виктории Боне и Сергею Полонскому составить пару

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Ксения Собчак взяла интервью у предпринимателя Сергея Полонского. Известно, что мужчина входит в список самых состоятельных россиян конца 2000-х годов. Подробности разговора приводит издание «СтарХит».





Выяснилось, что Полонский знаком с Викторией Боней. Их объединяет любовь к горам. Собчак предположила, что они могли бы составить пару из-за общих интересов. На это Сергей ответил, что очень ценит интимную сторону отношений. Собчак продолжила тему.

«Виктория тоже любит секс, мне кажется, она профессионалка секса. Ну реально, никаких сомнений. Вы идеальная пара, у вас родится сын Эверест. Тебя я знаю всю жизнь, Вику тоже. У вас много общего, вам вместе будет интересно», — уверена Ксения.