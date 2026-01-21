«Стало стыдно за свой страх»: Семенович решилась на экстремальный шаг в Бангкоке

21 января 2026, 13:27

Анна Семенович поборола страх высоты на стеклянном полу над пропастью

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович решилась на смелый поступок и поборола один из своих главных страхов — боязнь высоты.





Певица призналась в соцсетях, что раньше не могла даже подойти к окнам или балконам на верхних этажах зданий, однако во время поездки в Бангкок решила бросить вызов своей фобии.



Для этого Анна поднялась на знаменитую смотровую площадку небоскрёба Маханакхон — самого высокого и знакового здания города. На 78-м этаже, на высоте 314 метров, ей предстояло встать на стеклянный пол и увидеть бездну прямо под ногами.





«Я думала, что у меня не получится. Но когда я увидела, как даже маленькие дети, совсем не боясь высоты, спокойно выходят на стекло, мне вдруг стало стыдно за свой страх. И я тоже шагнула в этот эксперимент. Сначала было очень страшно. А потом я поняла: эта высота — прекрасна. Ничего не бойтесь. Жизнь прекрасна и удивительна! Спасибо, Бангкок, теперь я больше не боюсь высоты», — написала Анна.