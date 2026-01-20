Отрастившего бороду Галкина* сравнили с Киркоровым
Юморист Максим Галкин* впервые в 2026 году вышел на связь и удивил подписчиков изменениями во внешности. Об этом пишет Super.
В личном блоге артист опубликовал пост, в котором анонсировал серию концертов, приуроченных к своему 50‑летию. На видео он предстал с отращённой бородой и в необычной для себя одежде.
Реакция поклонников оказалась бурной и разноплановой. Кто-то заявил о сходстве пародиста с бывшим супругом Аллы Пугачёвой Филиппом Киркоровым. Другие поклонники сравнили его с Тимати. Однако все сошлись во мнении, что никогда раньше не видели Галкина с густой бородой.
Анонсированные выступления станут центральной частью празднования юбилея артиста. В видеообращении Галкин* лично пригласил зрителей на концерты, пообещав яркую программу.
