Достижения.рф

Отрастившего бороду Галкина* сравнили с Киркоровым

Максим Галкин* удивил поклонников новым имиджем
Максим Галкин (Фото: Instagram**/@maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* впервые в 2026 году вышел на связь и удивил подписчиков изменениями во внешности. Об этом пишет Super.



В личном блоге артист опубликовал пост, в котором анонсировал серию концертов, приуроченных к своему 50‑летию. На видео он предстал с отращённой бородой и в необычной для себя одежде.

Тут подпись документа
Реакция поклонников оказалась бурной и разноплановой. Кто-то заявил о сходстве пародиста с бывшим супругом Аллы Пугачёвой Филиппом Киркоровым. Другие поклонники сравнили его с Тимати. Однако все сошлись во мнении, что никогда раньше не видели Галкина с густой бородой.

Анонсированные выступления станут центральной частью празднования юбилея артиста. В видеообращении Галкин* лично пригласил зрителей на концерты, пообещав яркую программу.
**принадлежит Meta, запрещённой в РФ
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0