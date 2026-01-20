Отрастившего бороду Галкина* сравнили с Киркоровым

20 января 2026, 06:25

Максим Галкин* удивил поклонников новым имиджем

Максим Галкин (Фото: Instagram**/@maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* впервые в 2026 году вышел на связь и удивил подписчиков изменениями во внешности. Об этом пишет Super.