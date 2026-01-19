Жуков раскрыл, когда выйдет продолжение фильма о «Руки вверх!»

19 января 2026, 23:10

Сергей Жуков (Фото: Telegram @sezhukovrv)

В России уже в этом году может появиться продолжение сериала о «Руки вверх!». Об этом рассказал лидер группы, а также создатель фильма Сергей Жуков.





Он отметил, что первый сезон сериала многим понравился. Сейчас происходит подготовка к съемкам второй части, а команда находится в предвкушении и приятном волнении.





«В этом году наша группа отметит свой 30-летний юбилей. Конечно, есть такая надобность — отметить эту круглую дату с размахом и запечатлеть это время на пленке, а вернее, на кинопленке. Мы сейчас ведем активную работу, всех деталей раскрывать не могу», — рассказал Жуков Общественной Службе Новостей.