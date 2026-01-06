Рэпер Саша ST рассказал о ревности в браке после 10 лет совместной жизни
В прошлом году рэпер Саша ST отметил десятилетие совместной жизни с супругой — телеведущей и блогером Ассоль Васильевой.
В интервью Леди Mail артист откровенно рассказал о семейных отношениях, принципах гармоничного брака и признался, что чувство ревности за эти годы никуда не исчезло.
По словам музыканта, секрет крепкого союза — в умении договариваться и уступать друг другу. При этом Саша с иронией отметил, что формально считает себя главным в семье, но именно он чаще идёт на компромиссы.
Он также подчеркнул, что серьёзных конфликтов у них с Ассоль практически не бывает: разногласия, если и возникают, то по мелочам и не касаются семьи. Однако рэпер честно признался — спустя десять лет брака он всё ещё может испытывать ревность.
По словам артиста, именно искренность и открытость друг перед другом помогают им сохранять тёплые отношения на протяжении многих лет.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России