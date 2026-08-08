Отца актрисы Риз Уизерспун экстренно госпитализировали
Актриса Риз Уизерспун рассказала об экстренной госпитализации отца
Актриса Риз Уизерспун обратилась к поклонникам после экстренной госпитализации её отца Джона. Об этом стало известно 8 августа.
Накануне СМИ сообщили, что пожилого мужчину обнаружили без сознания у бассейна в его кондоминиуме в Нэшвилле. В своём заявлении в соцсетях звезда поблагодарила фанатов за беспокойство и заверила, что сейчас жизнь отца вне опасности.
«Сегодня утром несколько изданий сообщили, что моего отца доставили в больницу после падения. Я хочу, чтобы все знали, что сейчас с ним все в порядке. За ним ухаживают замечательные врачи и медсестры», — говорится в публикации.По данным Page Six, инцидент произошёл на территории жилого комплекса. Сосед, находившийся на балконе, заметил пожилого мужчину, лежащего лицом вниз на бетоне возле бассейна. Он немедленно вызвал консьержа. Очевидцы уточняют, что Джон не мог говорить и лишь реагировал морганием. В настоящее время семья актрисы сосредоточилась на уходе за родственником и просит уважать их частное пространство в это непростое время.