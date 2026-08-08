Отца актрисы Риз Уизерспун экстренно госпитализировали

08 августа 2026, 18:11

Актриса Риз Уизерспун рассказала об экстренной госпитализации отца

Риз Уизерспун (Фото: кадр из фильма «И повсюду тлеют пожары» (2020)

Актриса Риз Уизерспун обратилась к поклонникам после экстренной госпитализации её отца Джона. Об этом стало известно 8 августа.





Накануне СМИ сообщили, что пожилого мужчину обнаружили без сознания у бассейна в его кондоминиуме в Нэшвилле. В своём заявлении в соцсетях звезда поблагодарила фанатов за беспокойство и заверила, что сейчас жизнь отца вне опасности.





«Сегодня утром несколько изданий сообщили, что моего отца доставили в больницу после падения. Я хочу, чтобы все знали, что сейчас с ним все в порядке. За ним ухаживают замечательные врачи и медсестры», — говорится в публикации.