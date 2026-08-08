Измены первого мужа, роман на гастролях и работа до глубокой старости: как жила и кого любила актриса Татьяна Жукова-Киртбая?
Татьяна Жукова-Киртбая — актриса, которую зрители запомнили по сериалам «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» и «Ученица Мессинга». Заслуженная артистка РСФСР, пережившая предательство, потерю любимого мужа и долгую болезнь, 9 августа 2021 года ушла из жизни. О её непростой судьбе, ярких ролях и трёх браках вспоминает «Радио 1».
Биография Татьяны Жуковой-КиртбаяТатьяна Ивановна Жукова родилась в Москве 24 октября 1939 года. Её творческий путь начался в знаменитой студии Сергея Штейна, а в 1957 году она поступила в ГИТИС, который блестяще окончила в 1962 году. По распределению молодая актриса отправилась в Новосибирский театр «Красный факел», где отыграла три года. Однако настоящая сцена ждала её в столице.
В 1965 году легендарный режиссёр Юрий Любимов пригласил её в труппу Театра на Таганке. Этот театр стал для неё вторым домом. Она прослужила там долгие годы, а после разделения театра в 1992 году перешла в «Содружество актёров Таганки», которому оставалась верна до конца жизни. Среди её театральных работ — роли в спектаклях «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак), «Мать» (Ниловна), «Преступление и наказание» (Катерина Ивановна). В 1989 году она получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 2020-м была удостоена Ордена Дружбы.
Дебют Татьяны Жуковой-Киртбая в кино состоялся в 1966 году в телевизионном фильме-спектакле «Тебе, юность!», где она сыграла роль Нюры. Позже Татьяна Ивановна играла пани Ядвигу — сестру пани Эльжбеты в знаменитом «Кабачке "13 стульев"». Многие зрители помнят Жукову-Киртбая в эпизоде оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Её героиня, простая работница прачечной, выдала бессмертную мудрость: «Чтоб генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить».
Среди поздних киноработ можно выделить участие в сериалах «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Ученица Мессинга» и «Дылды-2». Одной из наиболее ярких её ролей стала Ефросинья Петровна Жихарева (соседка главных героев) в телесериале «Папины дочки».
Три попытки счастья в личной жизниЛичная жизнь актрисы была не менее драматичной, чем сюжеты некоторых фильмов. Трижды она была замужем, но настоящее женское счастье обрела лишь с последним мужем.
Первым супругом актрисы стал однокурсник по ГИТИСу, вокалист Станислав Савич. Они поженились ещё студентами, но брак оказался хрупким. Супруг часто изменял Татьяне, и, несмотря на рождение дочери, Татьяна Ивановна, не задумываясь, ушла от мужа, когда поступило предложение уехать обратно в Москву. Второй брак с Львом Липкиным также не принёс долгожданной гармонии. Известно, что в 1969 году у пары родился сын Михаил Липкин, который впоследствии пошёл по стопам матери и стал актёром театра «Содружество актёров Таганки».
Настоящая любовь настигла актрису на гастролях в Сургуте. Там она познакомилась с Игорем Алексеевичем Киртбая, абхазом по происхождению, который работал инженером-энергетиком, был изобретателем и организатором энергетического строительства. Мужчина был женат и имел дочь, но это не остановило чувства. Ради Татьяны он оставил семью и переехал к ней. Этот брак, заключённый в 1977 году, стал самым долгим и счастливым для актрисы. Именно тогда она взяла двойную фамилию Жукова-Киртбая. Но счастье оборвалось в 1991 году, когда Игорь Киртбая ушёл из жизни.
Смерть третьего мужа стала для Татьяны Ивановны страшным ударом. Потеря любимого человека повергла актрису в глубокую депрессию. Коллеги и близкие рассказывали, что она практически ничего не ела и пристрастилась к алкоголю. Вытащить её из этого состояния помогла любовь к детям — ради них она нашла в себе силы вернуться к жизни и продолжить работать.
Последние годы жизни Жуковой-КиртбаяВ последние годы жизни актриса много снималась в сериалах. Новое поколение зрителей помнит ее по ролям в картинах «Казанова», «ИП Пирогова-3», «Я требую любви!», «Форс-мажор» и «Отель Элеон». Она работала до последнего, несмотря на возраст и болезни. Татьяна Жукова-Киртбая скончалась 9 августа 2021 года в Москве на 82-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Сын актрисы Михаил Липкин в интервью отмечал, что она переболела коронавирусом, но умерла, скорее, от возраста и обострения хронических заболеваний.
Прощание с актрисой прошло 11 августа на основной сцене театра «Содружество актёров Таганки». Проводить её в последний путь пришли десятки людей: поклонники, друзья, коллеги. Зал провожал актрису продолжительными аплодисментами. Согласно воле актрисы, её похоронили на Старом Кунцевском кладбище рядом с могилой третьего мужа Игоря Киртбая, с которым она была разлучена целых тридцать лет.
Что касается наследства, то здесь актриса поступила очень достойно. После смерти третьего супруга Татьяна Ивановна всё его имущество и накопления отдала его дочери от первого брака. Она не забыла, что когда-то ради неё мужчина оставил семью, и посчитала справедливым вернуть долг его родному ребёнку. Сама Татьяна Жукова-Киртбая жила скромно, не имела крупных состояний, и её имущество, состоявшее из личных вещей, наград и квартиры в Москве, перешло её детям.