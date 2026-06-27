«Отца у меня не было от слова вообще»: Наталья Штурм раскрыла семейную тайну

27 июня 2026, 21:33

Наталья Штурм призналась, почему всю жизнь носит чужое отчество

Наталья Штурм (Фото: Instagram* / @nataliashturm)

Наталья Штурм впервые откровенно рассказала о семейной истории, признавшись, что выросла без отца и всю жизнь носит отчество, которое не связано с её биологическим родителем.





В интервью NEWS.ru певица поделилась, что мужчина отказался от неё ещё до рождения и не захотел принимать участие в её жизни. По словам артистки, именно поэтому мать решила оформить документы таким образом, чтобы в будущем он не смог предъявить на дочь никаких прав.





«Отца у меня не было от слова вообще. Он сказал: "Мне дети не нужны" — и снял с себя все полномочия. У меня даже отчество другое. Я не Юрьевна, я Игоревна. Но мама не хотела, чтобы он мог предъявить какие-то на меня права, поэтому она записала в метрике, что я от некоего Юрия Александровича Штурма», — рассказала певица.