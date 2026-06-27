«Отца у меня не было от слова вообще»: Наталья Штурм раскрыла семейную тайну
Наталья Штурм призналась, почему всю жизнь носит чужое отчество
Наталья Штурм впервые откровенно рассказала о семейной истории, признавшись, что выросла без отца и всю жизнь носит отчество, которое не связано с её биологическим родителем.
В интервью NEWS.ru певица поделилась, что мужчина отказался от неё ещё до рождения и не захотел принимать участие в её жизни. По словам артистки, именно поэтому мать решила оформить документы таким образом, чтобы в будущем он не смог предъявить на дочь никаких прав.
«Отца у меня не было от слова вообще. Он сказал: "Мне дети не нужны" — и снял с себя все полномочия. У меня даже отчество другое. Я не Юрьевна, я Игоревна. Но мама не хотела, чтобы он мог предъявить какие-то на меня права, поэтому она записала в метрике, что я от некоего Юрия Александровича Штурма», — рассказала певица.По словам Штурм, её мать рассталась с мужчиной после того, как тот заявил, что не хочет детей. Артистка призналась, что выросла без отцовской поддержки и внимания, а личность своего биологического отца ей неизвестна до сих пор.
Певица отметила, что история её происхождения долгое время оставалась личной, однако сейчас она решила впервые открыто рассказать о том, через что ей и её матери пришлось пройти.