«У меня была огромная жизнь»: Мадонна объяснила, почему Universal закрыла фильм о ней
Мадонна раскрыла, почему её байопик так и не сняли
67-летняя Мадонна рассказала, почему её долгожданный биографический фильм так и не дошел до съемок. По словам певицы, проект был закрыт после двух лет подготовки из-за разногласий с киностудией Universal Pictures по поводу бюджета.
В интервью Interview Magazine артистка призналась, что лично работала над сценарием байопика на протяжении двух лет. Всё это время она вместе с командой занималась разработкой проекта, обсуждала кастинг и просчитывала будущие расходы на производство.
«Я должна была снять фильм о своей жизни. Я работала над сценарием два года и потратила два года в Universal Studios с линейными продюсерами, занимаясь бюджетом и кастингом. У нас произошёл конфликт с Universal из-за бюджета — у меня была необыкновенная жизнь. У меня была огромная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет», — заявила Мадонна.По словам поп-звезды, руководство студии не разделяло её взглядов на масштаб проекта и не было готово выделить необходимое финансирование. Несмотря на это, певица пыталась найти компромиссные варианты, чтобы сократить расходы.
Так, Мадонна предложила перенести съемки в Сербию, где производство могло бы обойтись дешевле. Однако, как утверждает артистка, в Universal сомневались, что она сможет долго работать в таких условиях, и предполагали, что певица не выдержит там даже четырех дней. В итоге договориться сторонам не удалось, и проект был закрыт, так и не дойдя до этапа съемок.