«У меня была огромная жизнь»: Мадонна объяснила, почему Universal закрыла фильм о ней

27 июня 2026, 21:30

Мадонна раскрыла, почему её байопик так и не сняли

Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

67-летняя Мадонна рассказала, почему её долгожданный биографический фильм так и не дошел до съемок. По словам певицы, проект был закрыт после двух лет подготовки из-за разногласий с киностудией Universal Pictures по поводу бюджета.





В интервью Interview Magazine артистка призналась, что лично работала над сценарием байопика на протяжении двух лет. Всё это время она вместе с командой занималась разработкой проекта, обсуждала кастинг и просчитывала будущие расходы на производство.





«Я должна была снять фильм о своей жизни. Я работала над сценарием два года и потратила два года в Universal Studios с линейными продюсерами, занимаясь бюджетом и кастингом. У нас произошёл конфликт с Universal из-за бюджета — у меня была необыкновенная жизнь. У меня была огромная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет», — заявила Мадонна.