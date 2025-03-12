Рената Литвинова скоро станет бабушкой: от кого все-таки беременна дочь актрисы

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)
23-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская скоро станет мамой.
Впервые Ульяну заподозрили в беременности после ее дня рождения, который она отпраздновала в широком черном платье, скрывающем фигуру. Однако 12 марта парень девушки Фёдор Дьяконов опубликовал в соцсети фото, на котором Ульяна красуется в майке с принтом, изображающим УЗИ во время беременности.
Однако еще недавно ходили слухи, что Ульяна рассталась с Федором и беременна от другого.
Рената Литвинова при этом пока никак не комментирует скорое пополнение в семье. Сама же она примерной мамой не была и не уделяла дочери много времени. Она отправила девочку учиться в Париж, где та была под присмотром няни, а мама лишь изредка навещала наследницу.
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Однако еще недавно ходили слухи, что Ульяна рассталась с Федором и беременна от другого.
Рената Литвинова при этом пока никак не комментирует скорое пополнение в семье. Сама же она примерной мамой не была и не уделяла дочери много времени. Она отправила девочку учиться в Париж, где та была под присмотром няни, а мама лишь изредка навещала наследницу.
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Элина Позднякова