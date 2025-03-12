Работал в Иране и заменил Норкина в программе «Место встречи»: как живет и с кем встречается Иван Трушкин

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Вежливые люди» канала НТВ)
Иван Трушкин — российский журналист и телеведущий, более 15 лет работающий на НТВ. Он прошёл путь от редактора до ведущего программ «Сегодня», «Вежливые люди» и «Место встречи». В его карьере — репортажи из горячих точек, громкие интервью и участие в резонансных дискуссиях. О его пути в журналистике и личной жизни расскажет «Радио 1».
Детство и образование Ивана Трушкина
Иван Трушкин родился летом 1987 года в Москве в семье инженеров. Его родители работали в НИИ «Восход» — ведущем научном центре в сфере компьютерных технологий. А дедушка (по материнской линии) Сергей Сиротин был выдающимся советским авиаконструктором. В 2018 году в его честь установили мемориальную табличку в Центральном институте авиационного моторостроения им. Баранова, о чём Иван сообщил в соцсетях.
Детство будущего журналиста прошло в районе Отрадное. В 1993 году он пошёл в столичную школу №1411, где учился хорошо. Уже в тогда Иван знал, что хочет стать журналистом. Однако его первой мечтой было принимать парад Победы на Красной площади, но, узнав, что такой профессии не существует, он выбрал телевидение.
В 2004 году Иван поступил на факультет журналистики МГУ (кафедра телевидения и радиовещания). На втором курсе он начал проходить практику на НТВ, где руководство заметило его талант и предложило остаться. В 2009 году он окончил университет с красным дипломом, совмещая учёбу с работой.
Иван Трушин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ
Карьера на телевидении: от редактора до ведущего НТВ
Работа редактором-международником
С 2006 года Иван Трушкин официально работает на телеканале НТВ. Первые пять лет он занимал должность редактора-международника, но сам долго сомневался, подходит ли ему работа в «поле». В 2011 году он решил попробовать себя в репортажах и стал корреспондентом информационной службы канала.
Одним из первых его заданий было освещение теракта Андерса Брейвика в Норвегии. Позже он готовил репортажи о суде над египетским президентом Хосни Мубараком. Во время работы в Каире Иван оказался в эпицентре массовых беспорядков и едва не получил удар камнем. Однако нашлись люди, которые предупредили его об опасности.
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Также журналист освещал события в Иране, где снимал репортаж об атомной станции. Хотя на этот раз его жизни ничего не угрожало, он столкнулся с новыми вызовами – например, впервые взял в руки оружие в рамках подготовки материала.
Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)
В 2012 году журналист стал участником телерубрики «Мой 2011-й», где ведущие делились впечатлениями о прошедшем году. Тогда Трушкин признался, что работа международного корреспондента изменила его представления о профессии.
Программы с Иваном Трушкиным
С 2011 по 2019 год Иван работал корреспондентом программы «Сегодня», освещая важнейшие события в России и мире. В 2018 году он стал одним из ведущих развлекательного новостного шоу «Вежливые люди» вместе с Александром Никоновым, Русланом Осташко и Антоном Хащенко. В этом проекте журналисты не только рассказывали о новостях, но и представляли их в более лёгком и веселом формате.
Весной 2019 года Иван заменял Андрея Норкина в ток-шоу «Место встречи». Выпуски с его участием стали одними из самых обсуждаемых из-за громких споров в студии. Однажды в студии между участниками разгорелся ожесточённый спор, в ходе которого одному из ведущих потребовалась медицинская помощь.
Иван Трушин и Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ
Позже Трушкин остался в проекте в качестве ведущего, а сегодня является одним из главных лиц НТВ.
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Позже Иван пытался разрядить ещё один конфликт между Михаилом Маркеловым и Сергеем Лойко, но был вынужден удалить последнего из эфира из-за непристойного жеста.
Самые яркие репортажи и журналистские расследования
За годы работы Иван побывал во многих странах и подготовил десятки резонансных репортажей. Среди самых значимых:
- события «арабской весны»;
- освещение международных судебных процессов;
- репортажи о работе атомных станций;
- материалы о политической жизни России.
Личная жизнь Ивана Трушкина: что известно
Несмотря на публичность профессии, Иван редко делится подробностями личной жизни. Ранее он состоял в отношениях с Анной Иванниковой. Они вместе путешествовали, ходили в театр и даже придумали парное прозвище — «Котокот». Однако со временем пара рассталась, и сейчас Анна счастлива в новых отношениях.
Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)
В начале 2020 года Иван признался в интервью, что живёт в гражданском браке, но не раскрывает имя избранницы.
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