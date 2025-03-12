Работал в Иране и заменил Норкина в программе «Место встречи»: как живет и с кем встречается Иван Трушкин

Иван Трушкин — российский журналист и телеведущий, более 15 лет работающий на НТВ. Он прошёл путь от редактора до ведущего программ «Сегодня», «Вежливые люди» и «Место встречи». В его карьере — репортажи из горячих точек, громкие интервью и участие в резонансных дискуссиях. О его пути в журналистике и личной жизни расскажет «Радио 1».