«Отёкший шар»: Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию в Крыму

26 мая 2026, 10:19

Дочь Мстислава Запашного Екатерина попала в реанимацию в Крыму с отёком Квинке

Екатерина Запашная (Фото: Telegram @zapashnaya_ptica)

В Крыму дочь Мстислава Запашного Екатерину экстренно доставили в реанимацию. Об этом стало известно из её личного блога.





Отдых превратился в тяжёлое испытание для артистки цирка. Сначала на коже появилось маленькое красное пятно, которое Запашная приняла за укус комара.



Вскоре состояние резко ухудшилось: тело покрылось волдырями, начался сильный зуд, а руки и ноги сильно опухли. Прибывшие медики срочно госпитализировали Екатерину. Врачи диагностировали отёк Квинке.

«Я — отёкший шар. Все конечности распухшие. Зуд ужасный, тело чешется нестерпимо. Где почешешь, появляются ещё большие покраснения», — рассказала Запашная.