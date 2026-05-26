«Отёкший шар»: Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию в Крыму
Дочь Мстислава Запашного Екатерина попала в реанимацию в Крыму с отёком Квинке
В Крыму дочь Мстислава Запашного Екатерину экстренно доставили в реанимацию. Об этом стало известно из её личного блога.
Отдых превратился в тяжёлое испытание для артистки цирка. Сначала на коже появилось маленькое красное пятно, которое Запашная приняла за укус комара.
Вскоре состояние резко ухудшилось: тело покрылось волдырями, начался сильный зуд, а руки и ноги сильно опухли. Прибывшие медики срочно госпитализировали Екатерину. Врачи диагностировали отёк Квинке.
«Я — отёкший шар. Все конечности распухшие. Зуд ужасный, тело чешется нестерпимо. Где почешешь, появляются ещё большие покраснения», — рассказала Запашная.По словам артистки, обычное лечение не помогало, поэтому врачи приняли решение перевести её в реанимацию. После интенсивной терапии женщине стало лучше, сейчас она готовится к выписке.