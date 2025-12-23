Oxxxymiron* отказался от частных выступлений

23 декабря 2025, 11:34

Super: рэпер Oxxxymiron* отказывается от частных выступлений и корпоративов

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) отказывается от частных выступлений и корпоративов. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдера.