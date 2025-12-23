Oxxxymiron* отказался от частных выступлений
Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) отказывается от частных выступлений и корпоративов. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдера.
По его словам, исполнитель отклоняет почти все предложения. За последние два года он выступил только на одной закрытой вечеринке за пределами России.
Собеседник издания также отметил, что артист не собирается возвращаться на родину. Он, полностью оборвав связи с русскоязычной аудиторией, даже не выступает на «нейтральных территориях», таких как Дубай и Лондон.
Отдельно отмечается, что минимальная стоимость его концерта составляет около 50 тысяч евро (примерно 4,6 миллиона рублей). Свои отказы Oxxxymiron* никак не комментирует.
