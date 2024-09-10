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Озвучены основные причины звёздной болезни у артистов

Сосо Павлиашвили объяснил основные причины звёздной болезни у артистов
10 сентября 2024, 21:26
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российский певец Сосо Павлиашвили объяснил звёздную болезнь некоторых артистов закомплексованностью и недолюбленностью.


«Звёздная болезнь — это удел закомплексованных людей, недолюбленных, может быть. Они как будто мстят за что-то. И сами же от этого мучаются. Невнимание для них трагедия, ужас. Я не осуждаю. Может, как раз звездная болезнь помогает им постоянно находиться на виду. Но это их жизнь. Дай Бог им тоже здоровья», — высказался в беседе с NEWS.ru Павлиашвили.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистов, оплаченные за счет государственного бюджета.

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#счёт
#артист
Актёр Борис Щербаков госпитализирован в одну из московских клиник
10 сентября 2024, 19:14

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Известного российского актёра театра и кино Бориса Щербакова сегодня госпитализировали в столичную больницу. Артисту стало плохо с сердцем.
Щербаков почувствовал себя неважно днём, сообщает телеграм-канал «112». Он жаловался на общую слабость и боли в области сердца. Родным пришлось вызвать скорую помощь. Медики диагностировали у актёра нестабильную стенокардию, провели экстренную терапию у него дома на Тверской, а затем доставили пациента в больницу.

Сейчас Щербаков находится под постоянным наблюдением врачей, ход болезни постоянно контролируют. В настоящее время состояние 74-летнего актёра оценивается как средней тяжести.

Ранее Бориса Щербакова за короткое время госпитализировали четырежды — с коронавирусом, пневмонией, а также ишемической болезнью сердца. Кроме того, у актёра была обнаружена злокачественная опухоль в почке, из-за которой пришлось удалить сам орган.

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Операции и любовь к брендам: Как живет единственная наследница империи КВН Таисия Маслякова
10 сентября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

8 сентября ушел из жизни основатель империи КВН и ведущий телепрограммы Александр Масляков. Наследницей империи КВН называют единственную внучку Маслякова Таисию. Что известно о жизни девушки, рассказывает «Радио 1».

Детство Таисии Масляковой

Таисия родилась 19 августа 2006 года. С раннего детства она начала мелькать на телевидении, посещая все игры КВН. Однако девочка часто не понимала взрослых шуток и редко смеялась, за что ее начали называть Несмеяной за грустное выражение лица.

В школе девочка была отличницей и занималась в ансамбле «Непоседы», где начинали многие российские звезды. Маслякова пела и танцевала, но связывать жизнь со сценой не стала, а мечтала стать архитектором, потому что больше всего она любила рисовать.
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Карьера на ТВ

В девять лет Таисия Маслякова впервые появилась на ТВ в качестве ведущей вместе с сыном основательницы «Непосед» Елены Пинджоян Кириллом. Ребята вели благотворительный концерт «Взрослые и дети». Тогда на сцену вышли Лариса Долина, Николай Басков и другие звезды. Вести мероприятие детям помогали Александр Олешко и Светлана Зейналова.

В 2016 году юная Маслякова приняла участие в номере команды «Сборная ГУУ и МИСиС» в игре 1/8 финала Высшей лиги. С участниками «Непосед» Таисия представила пародию на детскую программу «Голос». Позже внучка Маслякова стала ведущей «Детского КВН», как многие и пророчили. Программа выходила на канале «Карусель», а позже ее стали показывать по СТС.

Проведя два сезона шоу, вместо Масляковой вести «Детский КВН» стала победительница проекта «Лучше всех!» Ева Смирнова. Однако в октябре 2021 года Маслякова вернулась в программу, которая переехала на Первый канал.

В 2023 году Маслякова также начала вести новую интерпретацию детского Клуба веселых и находчивых под названием «КВН. Дети» вместе с Валдисом Пельшем.

Злоупотребление косметологией

В конце 2023 Александр Масляков-младший появился на презентации нового сезона канала ТНТ в компании дочери, однако тогда многие не смогли узнать милую Таисию в 17-летней девушке, которая выглядела на все 35. Некоторые специалисты считают, что девушка увеличила губы, ввела филлер в область скул, сделала «лисьи глазки» и вытянутый подбородок.
Фото: соцсети Т. Масляковой

Непопулярный блогер

Маслякова публикует в запрещенной соцсети фотографии из различных путешествий в разные страны. Она также демонстрирует любовь к люксовым брендам: Hermès Kelly, Birkin, Cartier и Van Cleef, и хвастается огромными букетами цветов, но о личной жизни не распространяется. О смерти деда девушка также ничего не написала и не прокомментировала.

Назвать Маслякову популярным блогером сложно — на девушку подписано всего 10 тысяч человек.

Наследство Маслякова

Ушедший из жизни телеведущий Александр Масляков оставил наследникам двухэтажный особняк стоимостью 338 миллионов рублей. Кроме того, он являлся владельцем небольшого автопарка дорогих автомобилей.

Маслякову также принадлежит компания «АМиК», которая по сей день занимается производством КВН. По данным Forbes, за 11 лет доход компании составил не менее 3,5 миллиона долларов, Масляков при этом декларировал общий доход в размере 500 миллионов рублей.


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В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам
Депутат Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистам из бюджета
10 сентября 2024, 05:59

Фото: istock/lapandr

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил установить лимит на гонорары артистов, оплаченные за счет государственного бюджета.
По словам Хамзаева, он планирует направить соответствующее обращение в правительство РФ. Предложение направлено на установление унифицированного лимита на гонорары артистов, что позволит контролировать расходы бюджета и предотвратить чрезмерные траты. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов, установив сумму не более одного миллиона рублей. Это предложение было вызвано случаями, когда муниципальные власти заключали контракты на проведение концертов на сумму, значительно превышающую эту цифру. Например, в Оренбурге был заключен контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием артиста SHAMAN (Ярослав Дронов).

Хамзаев подчеркнул, что важно обеспечить эффективное использование бюджетных средств, особенно в условиях экономической нестабильности. Он считает, что в это время региональные власти должны более внимательно относиться к расходам и не позволять чрезмерные затраты на развлекательные мероприятия за счет бюджета.

«Когда речь идет о государственном финансировании развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на гонорары артистов, чтобы предотвратить нецелевое расходование средств», — отметил депутат.

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#мероприятия
#расходы
#траты
#контракт
#депутат
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«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале
09 сентября 2024, 14:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После нашумевшего скандала с «голой вечеринкой», который разразился в декабре 2023 года, у Филиппа Киркорова начались непростые времена. Поп-короля вырезали из новогодних эфирных программ, перестали приглашать на концерты, а также убрали из уже отснятых сериалов. Однако со временем обсуждения вечеринки поутихли, и артист вновь вернулся на сцену. Казалось бы, угроза срыва концертов миновала, общественность перестала обрушаться с критикой на кумира, но Киркоров вновь угодил в центр скандала. О том, что будет с певцом после «Бала соблазна» расскажет редакция «Радио 1».

«Бал соблазнов» на Урале


По всей видимости, урок после скандала в «Мутаборе» Киркоров не усвоил: недавно его заметили на новом мероприятии. Артист согласился на заманчивое предложение и отправился на Урал, чтобы выступить на закрытой вечеринке, организованной местными влиятельными бизнесменами. Мероприятие получило название «Бал соблазнов».

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Судя по редким фото и видео, опубликованным в сети, название оказалось более интригующим, чем само содержание события. Один из известных бизнесменов пригласил на свой юбилей нескольких популярных звезд, среди которых оказался и Киркоров. Поп-король выглядел довольно скромно — белый пиджак сочетался с золотистыми брюками, но это не успокоило публику. Утомленные постоянными провокациями комментаторы разразились критикой.

«Снова не в ту дверь вошел», «Киркорова тянет на разврат, даже если его там нет», «Как будто медом намазано», «Скандал “голой вечеринки” ничему не научил?», «Киркоров вновь опустился ниже плинтуса», — выражали недовольство пользователи.

В этот раз к Киркорову присоединилась певица Слава, которая также приняла участие в этом любопытном вечере.


Как проходил «Бал соблазнов» на Урале


На мероприятии, организованном для именинника, главной сенсацией стал известный хит Киркорова «Я поднимаю свой бокал». Слава исполнила песню «Одиночество-сволочь». Как сообщает портал E1, праздник прошел в закрытом режиме в Teatro Veneziano. Влиятельный юбиляр выступил вместе с Киркоровым и Славой, начав с собственной песни и поблагодарив гостей за их присутствие. В программу вечера также вошли выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Столы изобиловали напитками и закусками. Один из комментаторов отметил в соцсетях, что не хватало лишь Насти Ивлеевой и её бриллианта за 20 миллионов.


Последствия «голой вечеринки» для Киркорова


Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

После участия в скандальной вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой, Филипп Киркоров потерял ряд контрактов и приглашений на российское телевидение. Впервые за более чем 30 лет музыкант не появился на важнейших музыкальных наградах, его вырезали из нескольких сериалов, а также он остался без работы в важном проекте на одном из федеральных каналов. Кульминацией этой ситуации стало закрытие сайта Филиппа Киркорова, созданного для продажи авторского мерча. За несколько дней артист понес убытки в сотни тысяч рублей, а платформа была недоступна около двух суток.

После того, как его участие в «Мутаборе» стало объектом обсуждений, активисты потребовали лишить музыканта звания народного артиста. Они считали, что певец, выставлявший себя полуобнажённым рядом с эксцентричными коллегами, не заслуживает этого звания.

В ситуацию вынужден был вмешаться адвокат Киркорова Александр Добровинский, который отметил, что лишение звания только из-за одного эпизода было бы неправомерным. Спустя пару дней певца и его подругу Лолиту Милявскую исключили из «Зимнего Show». Вскоре выяснилось, что Киркоров задолжал налоговые платежи, общая сумма составила почти 8 миллионов рублей.

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Стали известны детали последних дней жизни Маслякова
09 сентября 2024, 06:54

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Ведущий Клуба Веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков провел последние дни в паллиативной палате, информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, Масляков боролся с опухолью два года, а восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение больше неэффективно. В период лечения телеведущий не общался с журналистами и уделял время своей семьей.

Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак легких.

Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.

Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.

После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.

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«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы
08 сентября 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Юлия Савичева стала популярной после участия в музыкальном конкурсе «Фабрика звезд-2». Её карьерой активно занимался продюсер и композитор Максим Фадеев. В начале 2000-х ее хиты «Если в сердце живет любовь» и «Корабли» быстро завоевали симпатию слушателей и стали символами того времени. Савичева и на сегодняшний день остается востребованной певицей с плотным гастрольным графиком, который мешает ей уделять время своей единственной дочери. О том, где и с кем живет наследница артистки и в чем ее обвиняют поклонники расскажет редакция «Радио 1».

Дочь Савичевой растет без матери


Когда карьера Юлии Савичевой набирала обороты, в ее личной жизни назревал кризис. Тогда отношения с участником группы «Бухта радости» Александром Аршиновым, начавшиеся в начале нулевых, трещали по швам. Однако известия о беременности Юлии в 2012 году немного нормализовали ситуацию. Певица была уверена, что сможет выступать до самых поздних сроков беременности, но судьба решила иначе.

Во время очередных гастролей у Савичевой случился выкидыш. Это произошло прямо перед концертом, ее срочно госпитализировали из-за открывшегося кровотечения.

«Это был ад. Ощущение, что меня всю изрезали», – рассказывала она.

После этого, понимая, как важен отдых, Юлия запросила паузу в работе. Во время поездки в Португалию Савичева узнала, что вновь беременна. Певица решила остаться там и родила дочку Анну.

Выбор карьеры

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После родов Юлия решила оставить свою дочь в Португалии с родителями мужа. Свой выбор певица объяснила тем, что для ребенка лучше жить у моря, где мягкий климат и чистый воздух. Однако это решение вызвало волну критики и злопыхатели тут же поспешили назвать ее плохой матерью. Подписчики звезды утверждали, что разлука с матерью и недостаток личного общения негативно повлияют на маленькую Аню. Критики предупредили Савичеву о том, что она пока не осознаёт, к каким последствиям это может привести.

«Она бросила свою дочь, Аня вырастит и не простит», «Ребенку нужна мать, а Юлю волнует только карьера», – писали пользователи Сети.

В ответ на критику певица написала эмоциональный пост: «Вы считаете, что знаете, что лучше для моего ребенка? Если вы даёте советы, готовы ли вы нести ответственность за их последствия? Подумайте об этом!». Она также отметила, что в важные моменты жизни дочери всегда была рядом.

Однако и здесь подписчики Савичевой напомнили, что артистка не смогла присутствовать на первом дне рождения дочери. Пандемия коронавируса усложнила ситуацию, и почти полтора года Юлия не могла увидеть Аню, находившуюся в Европе с бабушкой и дедушкой.

В прошлом году Юлия сделала публикацию, в которой поздравила свою наследницу с шестилетием.

«Сегодня нашей милой девочке исполнилось шесть лет! После садика ее ждет удивительный подарок – попугай! Мы приобрели кореллу, такую с хохолком и оранжевыми щечками. Она очень любит животных и давно мечтала о друге», — писала она в социальных сетях.

Подписчики Савичевой не разделили радости, указывая на то, что Савичева вновь пропустила праздник своей дочери.

«Ребенок ждал маму, а получил попугая», — писали пользователи.


Отношения Савичевой с супругом


Певица прежде рассказывала журналистам, что однажды в пылу ссоры с супругом она решила собрать вещи и уйти. Какое-то время она жила отдельно и ждала, когда Аршинов сделает шаг к примирению.
«Я сильно сожалела об этом шаге и была очень рада, когда Аршинов смог преодолеть себя и приехал ко мне, сказав: «Ты ведь понимаешь, к чему это приведет... Мы больше не можем жить друг без друга, давай сохраним наши отношения и не допустим повторения таких ошибок», – поделилась артистка.
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«Страшные мучения»: в семье Любови Успенской произошла новая трагедия, что известно
08 сентября 2024, 18:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В семье российской певицы Любови Успенской произошло несчастье. Дочь певицы Татьяна Плаксина была госпитализирована с травмами головы. О том, что произошло с наследницей королевы русского шансона расскажет редакция «Радио 1».

Дочь Любови Успенской госпитализирована


Татьяна Плаксина должна была выступить на сцене в ближайшее время и готовилась к концерту, однако угодила в больницу. Девушка упала в душе и сильно повредила голову.

«Таня должна была выступать на концерте. Она так сильно переживала из-за того, что не сможет выйти на сцену», — рассказала Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По ее словам, Татьяна поскользнулась и упала, что привело к травме головы. После госпитализации потребовались швы и проведение МРТ.

Травма Плаксиной в Коста-Рике


Важно отметить, что это не первая серьезная травма, которую получила Плаксина. Ранее девушка сильно пострадала в Коста-Рике, когда упала с велосипеда. Тогда у нее оказалась сломана челюсть и были выбиты почти все зубы. Успенская вложила значительные средства в услуги пластических хирургов. Ее дочь проходила операции в странах Европы и в России.

«Мы пережили немало…Бог действительно помог нам, и мы смогли выйти из этой сложной ситуации… Мама оказала мне огромную поддержку, когда у меня было тяжелое состояние после травмы лица… Я ходила с искривленным лицом и без зубов», — рассказывала дочь знаменитости.

Одна из хирургических операций оказалась неудачной, и у девушки началось заражение крови. В результате Любовь Успенская приняла решение перевезти Татьяну в Швейцарию. Тогда, по словам артистки, ее дочь испытывала страшные мучения.

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«Ситуация была критической, могла развиться гангрена. Три нижних зуба сместились на несколько миллиметров вниз. Их пришлось удалять, и потребовалось хирургическое вмешательство для устранения проблемы с десной, так как начался абсцесс», — поделилась королева шансона.
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Моргенштерна* не смогут выдать РФ при объявлении его в розыск — Жорин
08 сентября 2024, 16:26

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рэпера Моргенштерна* не смогут выдать российской стороне, если его объявят в розыск, сообщил журналистам РИА Новости звездный адвокат Сергей Жорин. Защитник считает, что оснований объявить исполнителя-иноагента в розыск нет.
«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции - важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — сказал собеседник агентства.
При этом, по мнению Жорина, нельзя не брать в расчет, что первое уголовное дело может повлечь за собой и другие обвинения.

Ранее правоохранительные органы отмечали, что на Алишера Моргенштерна открыто дело по неисполнению обязанностей иноагента. Затем в Следкоме подчеркивали, что сейчас рассматривается вопрос об объявлении певца в розыск. Как минимум ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание предусматривает реальный срок до двух лет лишения свободы.

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Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве
08 сентября 2024, 05:51

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украинская актриса Татьяна Шелига рассказала изданию «Обозреватель», что поведение российской певицы Аллы Пугачевой на съемках совместного российско-украинского мюзикла «За двумя зайцами», поставленного в Киеве, удивило всех участников съемочной группы.
Она сообщила, что Пугачева, исполнившая главную роль в фильме, отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно.

«Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса», – цитирует ее слова Шелига.

По словам актрисы, народная артистка Украины Нина Шаролапова делала замечания певице и она прислушивалась к ее словам.

«Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами», – добавила Шелига, отметив, что ей было комфортно работать с певицей.

Ранее певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о своем возвращении в Россию. Она разместила в социальной сети видео, в котором продюсер Леонид Дзюник рассказывает о возвращении артистки на родину.

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