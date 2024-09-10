Озвучены основные причины звёздной болезни у артистов

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Российский певец Сосо Павлиашвили объяснил звёздную болезнь некоторых артистов закомплексованностью и недолюбленностью.
«Звёздная болезнь — это удел закомплексованных людей, недолюбленных, может быть. Они как будто мстят за что-то. И сами же от этого мучаются. Невнимание для них трагедия, ужас. Я не осуждаю. Может, как раз звездная болезнь помогает им постоянно находиться на виду. Но это их жизнь. Дай Бог им тоже здоровья», — высказался в беседе с NEWS.ru Павлиашвили.
Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистов, оплаченные за счет государственного бюджета.
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