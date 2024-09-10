В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам

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Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил установить лимит на гонорары артистов, оплаченные за счет государственного бюджета.
По словам Хамзаева, он планирует направить соответствующее обращение в правительство РФ. Предложение направлено на установление унифицированного лимита на гонорары артистов, что позволит контролировать расходы бюджета и предотвратить чрезмерные траты. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов, установив сумму не более одного миллиона рублей. Это предложение было вызвано случаями, когда муниципальные власти заключали контракты на проведение концертов на сумму, значительно превышающую эту цифру. Например, в Оренбурге был заключен контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием артиста SHAMAN (Ярослав Дронов).
Хамзаев подчеркнул, что важно обеспечить эффективное использование бюджетных средств, особенно в условиях экономической нестабильности. Он считает, что в это время региональные власти должны более внимательно относиться к расходам и не позволять чрезмерные затраты на развлекательные мероприятия за счет бюджета.
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Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов, установив сумму не более одного миллиона рублей. Это предложение было вызвано случаями, когда муниципальные власти заключали контракты на проведение концертов на сумму, значительно превышающую эту цифру. Например, в Оренбурге был заключен контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием артиста SHAMAN (Ярослав Дронов).
Хамзаев подчеркнул, что важно обеспечить эффективное использование бюджетных средств, особенно в условиях экономической нестабильности. Он считает, что в это время региональные власти должны более внимательно относиться к расходам и не позволять чрезмерные затраты на развлекательные мероприятия за счет бюджета.
«Когда речь идет о государственном финансировании развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на гонорары артистов, чтобы предотвратить нецелевое расходование средств», — отметил депутат.
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Елена Перлова