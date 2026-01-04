Озвучили сумму задолженности блогера Гусейна Гасанова по ИП

04 января 2026, 14:57

Сумма задолженности блогера Гусейна Гасанова по ИП составляет 61 тыс. рублей

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, проходящий по делу о неуплате налогов на сумму свыше 170 млн рублей, имеет задолженность по своему ИП перед налоговыми органами в размере 61 510 рублей. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.