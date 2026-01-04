Озвучили сумму задолженности блогера Гусейна Гасанова по ИП
Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, проходящий по делу о неуплате налогов на сумму свыше 170 млн рублей, имеет задолженность по своему ИП перед налоговыми органами в размере 61 510 рублей. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
В мае прошлого года ему заочно предъявили обвинение в легализации преступных доходов. 14 мая Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова по этому делу. По инкриминируемой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Отмечается, что в 2019–2021 годах фигуранта объявили в розыск, включая международный.
Гусейна Гасанова знают как российского предпринимателя, создателя онлайн-курсов по бизнесу. По данным из открытых источников, он проживает за пределами России.
