Викторию Лопырёву заметили на актёрских курсах Нагиева в Дубае

Виктория Лопырёва (Фото: Телеграм, @lopyrevavictoria)
Телеведущий Дмитрий Нагиев уже давно ведёт курсы в Дубае, на которых учит раскрепощению и актёрскому мастерству. Так, среди слушающих была замечена российская модель Виктория Лопырёва. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.
Лопарёва опубликовала ролик, на котором Нагиев ей что-то объяснял. Зачем модели понадобились уроки телеведущего, Виктория не уточнила.
Первые курсы Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за ажиотажа он поднял цену. В феврале цена была уже 1,5 млн рублей, сообщает издание «Страсти».
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Первые курсы Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за ажиотажа он поднял цену. В феврале цена была уже 1,5 млн рублей, сообщает издание «Страсти».
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Анастасия Чубина