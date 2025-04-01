«Не подпускать непонятных фанатов»: Птаха ответил, откуда у Техника проблемы со здоровьем

Евгений Петросян — советский и российский артист эстрады, сатирик, комик и телеведущий, заслуженный и народный артист РСФСР только в 5-м браке смог исправить, как он сам говорит, «ошибки молодости» и обрести любовное счастье. С Татьяной Брухуновой у сатирика разница в 44 года, однако это не мешает им полноценно развивать свои отношения во всех смыслах.