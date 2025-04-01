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«Не подпускать непонятных фанатов»: Птаха ответил, откуда у Техника проблемы со здоровьем

Птаха: У Паши Техника проблемы со здоровьем из-за антидепрессантов
Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Проблемы со здоровьем у Паши Техника могут быть связаны с антидепрессантами, считает его коллега-рэпер Птаха (Давид Нуриев). Предположениями артист поделился с NEWS.ru. Он уверен, что Павлу необходимо менять собственное окружение.
«Это все вещества. Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем. (…) Я надеюсь, что он возьмется за голову, поймет, что жить классно, нужно просто перебороть эту историю. Ну и окружение поймет, что оно может потерять Пашу…» — сказал Птаха.
Собеседник добавил, что к Технику надо «не подпускать непонятных фанатов». Сегодня утром стало известно, что рэп-исполнителю в Таиланде не хватает лекарств, которые есть в России. Состояние знаменитости поддерживают аппараты экстракорпоральной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

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Кудрявцева поздравила Лазарева с днём рождения и выложила с ним архивные фото
01 апреля 2025, 17:39

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*, @leratv)

Сегодня, 1 апреля, певец Сергей Лазарев празднует свой день рождения. Одной из первых его поздравила телеведущая Лера Кудрявцева, с которой он был в отношениях.
Кудрявцева разместила в личном блоге фото с артистом разных лет.
«Сереня, с днём рождения, мой дружочек! Твори, радуй, будь здоров и счастлив! «…» Люблю, обнимаю, горжусь! Будь счастлив каждую минуту!» — написала Кудрявцева.
Лазарев поблагодарил телезвезду за тёплые слова.

Сергей и Лера начали встречаться в 2008 году, расстались они в 2012-м. Через год, в 2013 году, Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.
«Я влюбилась в спортсмена. Серёжа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло!» — объясняла телеведущая.
Сам музыкант всегда нежно говорит об экс-возлюбленной.

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#музыкант
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Продюсер Рудченко объяснил низкие продажи билетов на концерты Григория Лепса
Продюсер Рудченко связал низкие продажи билетов на концерты Лепса с постом
01 апреля 2025, 17:28

Григорий Лепс (Фото: Telegram-канал @gvleps_official)

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Григорий Лепс столкнулся с низкими продажами билетов на концерты. Об этом информирует сайт «Страсти».
По его мнению, сложившаяся ситуация вряд ли станет «регулярной историей». Продюсер выразил мнение, что билеты могут раскупить за три дня до концерта.

«И опять же, продажа такая не очень рьяная именно билетов на концерты, на развлекательные мероприятия, может быть связана с Великим постом перед Пасхой», — отметил Рудченко.

Такое часто случается именно в эти даты, заключил он.

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«Что-то получается»: сексолог озвучила особенности интима Петросяна и его 36-летней жены Брухуновой
Сексолог Варра: разница в возрасте Петросяна и Брухуновой идет в плюс сексу
01 апреля 2025, 17:20

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Евгений Петросян — советский и российский артист эстрады, сатирик, комик и телеведущий, заслуженный и народный артист РСФСР только в 5-м браке смог исправить, как он сам говорит, «ошибки молодости» и обрести любовное счастье. С Татьяной Брухуновой у сатирика разница в 44 года, однако это не мешает им полноценно развивать свои отношения во всех смыслах.
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что разница в возрасте в данном случае играет в плюс.

«Играет только в плюс, потому что у более возрастного мужчины лучше получается с молодой девушкой. Вот так это устроено. А помоложе, потому что, будем так говорить, у неё самый фертильный возраст, молодое тело и, соответственно, у мужчины более качественно выделяется тестостерон, у него происходит более сильный сперматогенез, сильно набухают яйца», — объяснила эксперт.

По ее словам, мужского сексуального резерва не существует, и осуществлять свою функцию они могут до самой смерти.

«У мужчин нет климакса как такового. Вопрос только в физическом здоровье. Если мужчина занимается спортом, следит за собой, то, соответственно, его потенция уменьшается согласно возрасту, но все равно сохраняется. А пожилые мужчины очень любят именно молоденьких девушек, потому что с ними хоть что-то получается», — сказала сексолог.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Ушла от мужа, похоронила сына Певцова и не хотела выходить замуж: звезде «Бандитского Петербурга» Ольге Дроздовой 60 лет
01 апреля 2025, 17:11

Ольга Дроздова (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Ольга Дроздова — одна из самых ярких и талантливых актрис российского театра и кино. Всенародную любовь она завоевала благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах, среди которых особое место занимает криминальная драма «Бандитский Петербург».
Помимо успешной карьеры, её жизнь полна личных побед и трагедий. 1 апреля 2025 года актриса отмечает 60-летний юбилей. «Радио 1» расскажет о её творческом пути и трагических событиях.

Биография Ольги Дроздовой: детство и юность


Будущая актриса родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка. Её отец, Борис Дроздов, был капитаном дальнего плавания и происходил из обедневшего дворянского рода, а мать Мария имела цыганские корни.

После смерти отца семья оказалась в сложном положении. 15-летняя Ольга помогала матери: мыла полы, ухаживала за растениями, а её первая запись в трудовой книжке значилась как «рабочий-озеленитель». Однако, несмотря на трудности, она окончила школу с золотой медалью.

Ольга Дроздова (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Сначала Дроздова поступила во Владивостокский институт искусств, но вскоре забрала документы и отправилась в Свердловск, где с первой попытки поступила в театральный ВУЗ. Там же началась её кинематографическая карьера, но вскоре амбициозная студентка поняла, что хочет большего, и перебралась в Москву. В Театральное училище имени Щепкина она поступила без труда, и этот шаг стал решающим в её судьбе.

Начало карьеры и работа в «Современнике»


Уже к окончанию училища Дроздова получила предложения сразу от нескольких театров. Её выбор пал на легендарный «Современник», где она быстро стала одной из ведущих актрис. На сцене театра она исполнила главные роли в спектаклях «Три сестры», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Вишнёвый сад».

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В 2019 году, после смерти художественного руководителя театра Галины Волчек, Ольга ещё некоторое время оставалась в труппе, но позже решила уйти из театра.

Кинематографический успех Дроздовой и «Бандитский Петербург»


В кино Дроздова дебютировала в 1985 году в фильме «Лиха беда начало», а первую популярность ей принесла приключенческая мелодрама «Алиса и Букинист» (1992), где её партнёром стал Дмитрий Певцов.

Настоящий прорыв в карьере актрисы произошёл после выхода сериала «Бандитский Петербург-2», где она также сыграла в дуэте с Певцовым. Изначально Ольга сомневалась, стоит ли сниматься в криминальной драме, но, прочитав сценарий, согласилась. Эта роль принесла ей всенародную известность и стала одной из самых запоминающихся в её карьере.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

В дальнейшем актриса исполнила значимые роли в фильмах:

  • «Остановка по требованию» (конец 90-х);
  • «Александр Пушкин» (2002);
  • «Коко Шанель» (2004).
В 2015 году за вклад в искусство Ольга Дроздова получила звание «Народная артистка Российской Федерации».

В последние годы актриса стала более избирательно подходить к выбору ролей. Среди её недавних работ — историческая драма «Легенда о Коловрате» (2017), фантастический триллер «Зеркало Гезелла» (2019) и сериал «Вслух!» (2022).

Личная жизнь Ольги Дроздовой: история любви с Дмитрием Певцовым


Знакомство Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова произошло на съёмках фильма «Прогулка по эшафоту». В тот момент за Ольгой ухаживал мужчина из Швейцарии, а Певцов только пережил разрыв с Ларисой Блажко, матерью его сына Даниила.

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Ольга признавалась, что любовь между ней и Дмитрием не вспыхнула мгновенно.

«Проба была самой обычной, но в конце ее мы должны были поцеловаться. Не было между нами ни вспышки молнии, ни озарения. Прошел день, другой, и я вдруг поняла, что мне не хватает Димы. Видимо, он это тоже почувствовал и на третий день позвонил, пригласив на свой спектакль», — рассказала актриса.

Однако путь к браку оказался непростым. Первым супругом актрисы был Александр Боровиков. Его мать не одобряла брак, считая Ольгу провинциалкой с корыстными мотивами. Отношения были полны ревности и конфликтов, а в итоге закончились разводом.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Четыре года Певцов терпеливо добивался согласия возлюбленной. В итоге он устроил сюрприз, заманив ее на «съемки» в ЗАГС, где уже ждали друзья. Дроздова уступила.

«Не имеет значения моя правота. Имеет значение то, что мы вместе, и то, что нам Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать», — сказал артист в эфире программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас».

Семейные трагедии и рождение долгожданного сына


Тяжёлым ударом для семьи стала трагическая гибель сына Дмитрия — Даниила Певцова, который в 2012 году трагически погиб.

«Он взлетел, как ангел…» — рассказывал Певцов.

Певцов тяжело переживал утрату, и именно Ольга помогла ему справиться с горем, временно увезя за границу, подальше от внимания прессы. К тому же, актриса и сама успела подружиться с Даниилом, поэтому его смерть стала ударом и для нее.

«Мы все потеряли, нам всем досталось тогда. Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле, Дмитрий Анатольевич потерялся, и надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — поделилась Дроздова.

Долгожданное материнством Дроздовой


Общих детей у пары не было 15 лет, так как у Ольги были проблемы с зачатием. Медикам не удалось помочь, и тогда актриса обратилась к вере.

В 2007 году 42-летняя Ольга родила сына Елисея. Во время беременности актриса набрала 25 кг, а после родов пережила нервный срыв. Но счастье материнства перекрыло все трудности.

Ольга Дроздова с сыном (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Приёмная дочь и семейные ценности


В 2018 году супруги представили публике девушку по имени Алена, назвав её своей приёмной дочерью. Позже выяснилось, что она — студентка, которой Дроздова и Певцов решили помочь: поселили у себя, обеспечили обучение и работу в «Певцовътеатре».

«У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольги Борисовны, ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились», — объяснила Алена.

В 2023 году Алена вышла замуж, а Ольга и Дмитрий присутствовали на её свадьбе, радуясь за воспитанницу.

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«Было тревожно»: бывшая жена Джигарханяна рассказала о своих родах в 46 лет
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что родила естественным путем в 46 лет
01 апреля 2025, 16:52

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила естественным путем в 46 лет. Подробностями она поделилась с порталом Woman.ru. Женщина подчеркнула, что ее образ жизни практически не изменился, а беременность прошла легко. Тем не менее вопросы были.
«Для меня это первый раз, было много вопросов и тревожно, но все прошло хорошо. Рожала естественно», — поделилась Цымбалюк-Романовская.
Стало известно, что знаменитость родила в начале марта, но положение свое не афишировала. По ее словам, все девять месяцев никто ничего не знал. Виталина Цымбалюк-Романовская работала на протяжении всей беременности и занималась ремонтом. При этом она ограничила посещение светских мероприятий.

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#звёзды
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