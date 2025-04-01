«Не подпускать непонятных фанатов»: Птаха ответил, откуда у Техника проблемы со здоровьем

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)
Проблемы со здоровьем у Паши Техника могут быть связаны с антидепрессантами, считает его коллега-рэпер Птаха (Давид Нуриев). Предположениями артист поделился с NEWS.ru. Он уверен, что Павлу необходимо менять собственное окружение.
«Это все вещества. Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем. (…) Я надеюсь, что он возьмется за голову, поймет, что жить классно, нужно просто перебороть эту историю. Ну и окружение поймет, что оно может потерять Пашу…» — сказал Птаха.Собеседник добавил, что к Технику надо «не подпускать непонятных фанатов». Сегодня утром стало известно, что рэп-исполнителю в Таиланде не хватает лекарств, которые есть в России. Состояние знаменитости поддерживают аппараты экстракорпоральной оксигенации и искусственной вентиляции легких.
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