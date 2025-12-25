В Казахстане отказались судиться с Мистером Кредо за сорванный концерт

25 декабря 2025, 10:57

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Организаторы концертов в Казахстане отказались судиться с певцом Мистером Кредо из-за сорванных выступлений и невозвращённого гонорара в размере 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.