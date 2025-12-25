В Казахстане отказались судиться с Мистером Кредо за сорванный концерт
Организаторы концертов в Казахстане отказались судиться с певцом Мистером Кредо из-за сорванных выступлений и невозвращённого гонорара в размере 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, на протяжении почти года организаторы пытались связаться с исполнителем: звонили, писали сообщения и даже приезжали к нему домой. Однако музыкант, известный как Александр Махонин, не выходил на связь и не открывал дверь. Несмотря на это, компания решила отказаться от судебных разбирательств, надеясь, что артист со временем выполнит взятые на себя обязательства.
Организаторы заявили, что готовы обеспечить Мистеру Кредо перелёт, проживание и полностью выполнить условия его райдера, если он согласится приехать и отработать ранее выплаченный гонорар. По их словам, они рассчитывают на порядочность артиста и не хотят выносить конфликт в правовое поле.
История началась в 2024 году, когда Мистер Кредо согласился выступить на ретро-фестивалях в Астане и Алма-Ате. За концерты ему заранее выплатили наличными 5,4 миллиона рублей. Однако артист так и не прилетел в Казахстан, объяснив это просроченным российским паспортом. Полученные деньги он не вернул и после этого перестал выходить на связь с организаторами.
