Николай Валуев находится в браке со своей супругой уже 28 лет
Николай Валуев: ценность любого человека формируется именно в семье
Депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта России Николай Валуев живет со своей супругой Галиной уже 28 лет. Всего в паре родилось трое детей.
Напомним, 8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочили ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. Его начали отмечать еще в 2008 году. В 2022 году праздник получил официальный государственный статус по указу президента России Владимира Путина.
По словам Валуева, ценность любого человека формируется именно в семье. Однако осознание этого приходит в более зрелом возрасте.
«Пока ты молод, чувствуешь это лишь подспудно. А когда ты реально обретаешь семью и живешь с другим человеком, тогда и начинаешь понимать всю истинность этого института, данного нам Богом», — приводит «Петербургский дневник» слова Валуева.
В Московской области пройдет двухэтапная праздничная программа. 8 июля торжества откроются в двух парках региона, а уже 11 июля праздничная волна накроет сразу 85 парковых территорий. Организаторы подготовили семейные концерты, пикники, спортивные эстафеты и Всероссийский парад семей.