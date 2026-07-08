Николай Валуев находится в браке со своей супругой уже 28 лет

08 июля 2026, 12:30

Николай Валуев: ценность любого человека формируется именно в семье

Николай и Галина Валуевы (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта России Николай Валуев живет со своей супругой Галиной уже 28 лет. Всего в паре родилось трое детей.





Напомним, 8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочили ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. Его начали отмечать еще в 2008 году. В 2022 году праздник получил официальный государственный статус по указу президента России Владимира Путина.



По словам Валуева, ценность любого человека формируется именно в семье. Однако осознание этого приходит в более зрелом возрасте.





«Пока ты молод, чувствуешь это лишь подспудно. А когда ты реально обретаешь семью и живешь с другим человеком, тогда и начинаешь понимать всю истинность этого института, данного нам Богом», — приводит «Петербургский дневник» слова Валуева.