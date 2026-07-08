«Вы вообще нормальные?»: Хилькевич эмоционально ответила хейтерам своего PR-менеджера

08 июля 2026, 12:22

Анна Хилькевич поддержала своего PR-менеджера после травли из-за лишнего веса

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич публично вступилась за своего PR-менеджера Викторию Танес, которая накануне рассказала о травле из-за лишнего веса. Актриса резко осудила пользователей, позволивших себе обсуждать внешность её коллеги.





Поводом для волны хейта стало фото, опубликованное анонимным аккаунтом. После этого Виктория записала эмоциональное видео, в котором призналась, что борется с лишним весом с 14 лет. Она также рассказала, что после рождения двоих детей так и не смогла полностью восстановить прежнюю форму, несмотря на постоянную занятость и работу.



История вызвала широкий общественный резонанс. Танес поддержали тысячи подписчиков, а также публичные личности, среди которых Айза и певец Akmal'. Анна Хилькевич также не осталась в стороне и обратилась к критикам своей сотрудницы.





«Вы вообще нормальные? Какая разница, как выглядит человек? Какое вы имеете право судить, как выглядит человек? Занимайтесь своей жизнью. С Викой я работаю уже несколько лет. Она замечательный человек, великолепная мама, жена. Вы не на то смотрите, друзья», — заявила актриса.