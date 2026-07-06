P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока: названа новая дата освобождения

06 июля 2026, 18:27

P. Diddy может выйти на свободу в феврале 2028 года

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет из тюрьмы раньше первоначально назначенного срока. По данным РИА Новости со ссылкой на базу данных Федерального бюро тюрем США, новой датой освобождения значится 8 февраля 2028 года.