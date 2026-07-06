P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока: названа новая дата освобождения
P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет из тюрьмы раньше первоначально назначенного срока. По данным РИА Новости со ссылкой на базу данных Федерального бюро тюрем США, новой датой освобождения значится 8 февраля 2028 года.
Изначально после вынесения приговора в октябре 2025 года рэпер должен был выйти на свободу 8 мая 2028 года. Позднее дата освобождения была перенесена на 4 июня 2028 года из-за нарушений, допущенных Комбсом во время пребывания в местах лишения свободы.
Однако впоследствии срок вновь пересмотрели, сократив его примерно на шесть недель. По данным СМИ, это могло быть связано с участием музыканта в программе реабилитации от наркозависимости.
Напомним, суд признал P. Diddy виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью вовлечения в проституцию. При этом по обвинениям в рэкете и двум эпизодам насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации рэпер был оправдан.
Громкое расследование в отношении Комбса началось после того, как в 2023 году его бывшая возлюбленная Кэсси Вентура публично обвинила музыканта в многолетнем сексуальном и физическом насилии.
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