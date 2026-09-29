«С меня хватит этого позора»: уход из Таганки, 13 лет счастья с Корниловой и роман на гастролях в Венгрии. Жизненные перипетии Юрия Любимова
Юрий Любимов — режиссёр, который превратил маленький театр на Таганке в главную сцену страны, где дышалось свободно. Актёр, который мог бы сделать блестящую карьеру в кино, но выбрал путь, полный запретов и изгнания. 30 сентября исполняется 109 лет со дня рождения мастера. О жизни, любви и борьбе великого режиссёра читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия ЛюбимоваЮрий Петрович Любимов родился 30 сентября 1917 года — за неделю до революции, которая перевернула страну и определила его судьбу. Его путь в искусство не был прямым. Сначала было фабрично-заводское училище, потом ансамбль песни и пляски НКВД, где будущий режиссёр не только пел и танцевал, но и учился выживать в жестоком мире.
В театр имени Вахтангова Любимов пришёл уже сложившимся человеком. Актёрская карьера складывалась успешно — роли в кино, популярность, поклонницы. Но настоящая страсть ждала впереди. В 1964 году он возглавил только что созданный Театр на Таганке, и это стало точкой отсчёта новой эпохи в русском театральном искусстве.
Таганка при Любимове стала не просто театром — она превратилась в территорию свободы. Здесь ставили Брехта и Шекспира так, что зал замирал. Здесь работал Владимир Высоцкий, чей голос с таганковской сцены звучал особенно пронзительно. Спектакли «Добрый человек из Сезуана», «Гамлет», «А зори здесь тихие» становились не просто премьерами — они были событиями общественной жизни. Власть терпела, запрещала, снимала с репертуара, но театр продолжал дышать.
Любимые женщины артистаЛичная жизнь Юрия Любимова была не менее драматичной, чем его театральная биография. Первый брак с балериной Ольгой Ковалевой оказался недолгим: в 1949 году она родила сына Никиту, но вскоре ушла от мужа к дирижёру Юрию Силантьеву. Никита вырос человеком верующим, окончил духовную семинарию, стал литератором — его пьеса в восьмидесятых шла на той самой Таганке, которую создал отец.
Главной женщиной в жизни Любимова на долгие годы стала Людмила Целиковская — блистательная актриса, кумир миллионов. Они познакомились ещё в театральном училище, вместе играли в Вахтанговском театре, снимались в «Беспокойном хозяйстве». Их гражданский брак продлился шестнадцать лет. Целиковская была не просто возлюбленной, но и главной союзницей: именно её имя открывало двери высоких кабинетов, когда над театром сгущались тучи.
Но даже рядом с такой женщиной Любимов не хранил верность. Актриса Елена Корнилова позже признавалась:
«Это были 13 лет счастья и страданья одновременно... Я не могла противиться обаянию Любимова. Да и никто бы не смог».
Всё закончилось, когда на гастролях в Венгрии в 1976 году Любимов встретил переводчицу Каталин Кунц. Ей было тридцать два, ему — пятьдесят девять. Каталин вспоминала:
«Вижу — идёт человек, седой. Красивый, как лев. Порода в нём видна... Он мне сразу понравился».Роман развивался стремительно, несмотря на то что оба были несвободны. В 1978 году Любимов женился на Каталин, а в 1981-м она родила ему сына Петра. Пётр вырос полиглотом, учился в университетах Европы, пробовал себя в разных сферах и в итоге помогал отцу в проведении мастер-классов.
Изгнание, раскол и уход из ТаганкиКонфликт с властью сопровождал Любимова всю жизнь. Будущий артист родился в семье купца Петра Захаровича Любимова и учительницы Анны Александровны Бородашкиной. Родители были образованными, любили театр и привили эту любовь детям. В 1922 году семья переехала из Ярославля в Москву. В конце 1920-х отца признали «лишенцем», дважды арестовывали. Под арест попала и мать. Чтобы освободить мужа, она отдала все драгоценности. Из-за «непролетарского» происхождения Юрию не дали учиться в старших классах, из-за чего его путь к искусству был тернист и долог.
В 1984 году, когда он находился в Лондоне на постановке «Преступления и наказания», его лишили советского гражданства. Один из чиновников тогда цинично заметил, что Любимов «совершил своё преступление» и теперь должен вернуться домой «для наказания». Обстановка начала накаляться в начале 1980-х. Власти тогда запретили несколько ключевых спектаклей Театра на Таганке, в том числе постановку памяти Владимира Высоцкого и «Бориса Годунова». Любимов активно отстаивал право на такие работы, что только усиливало напряжение. Изгнание продлилось пять лет. Только в 1989 году гражданство восстановили, и Любимов триумфально вернулся в Москву.
Но настоящая драма разыгралась позже. В 2011 году, перед спектаклем по Брехту в Чехии, актёры Таганки отказались репетировать, требуя сначала выплатить гонорары. Любимов заплатил из своих денег и покинул театр.
«С меня хватит этого позора, этого унижения, этого нежелания работать, этого желания только денег», — сказал он тогда.На следующей неделе он ушёл из театра, которому отдал почти полвека.
Последние годы и уход артистаВ последние годы Любимов тяжело болел. 2 октября 2014 года его госпитализировали в Боткинскую больницу. В СМИ писали о сердечной недостаточности, но глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов пояснил: «Его состояние определялось возрастом. Всё-таки режиссёру было 97 лет, и за долгую жизнь он перенёс много болезней». Юрий Петрович скончался 5 октября 2014 года, через пять дней после своего 97-летия.
Похоронили Юрия Любимова на Донском кладбище в Москве рядом с могилами своих родителей и старшего брата Давида. Он умер в год, когда Таганка отмечала пятидесятилетие. Спустя годы после его смерти актриса Алла Демидова напишет, что Любимов изменил историю русского театра, а Марк Захаров скажет: «Он был как фейерверк на протяжении стольких лет».
Наследие Любимова которое живетТворческое наследие Любимова огромно. За свою карьеру он поставил 66 спектаклей на Таганке, ещё три — на других московских площадках, 48 работ — за рубежом, включая оперы в Ла Скала и Парижской опере. Его метод — соединение слова, музыки, пластики, поэзии — стал школой для нескольких поколений режиссёров. Таганка при Любимове воспитала целую плеяду актёров, чьи имена сегодня составляют гордость русского театра.
Наследство Юрия Петровича после его смерти осталось его семье — сыну Петру и вдове Каталин Кунц, которая была рядом до последнего дня. Старший сын Никита, человек глубоко религиозный, живёт в деревне под Великими Луками с женой и тремя детьми.
Юрий Любимов ушёл, но Театр на Таганке стоит. Его стены помнят голос Высоцкого, помнят репетиции, на которых рождались легенды, помнят человека, который не боялся быть свободным. И пока эти стены стоят, Любимов продолжает говорить — через своих актёров, через свои спектакли, через саму идею театра как пространства, где человек может быть собой.