29 сентября 2026, 18:21

Юрий Любимов (Фото: скриншот д/ф «Юрий Любимов. Человек века» Первый канал)

Юрий Любимов — режиссёр, который превратил маленький театр на Таганке в главную сцену страны, где дышалось свободно. Актёр, который мог бы сделать блестящую карьеру в кино, но выбрал путь, полный запретов и изгнания. 30 сентября исполняется 109 лет со дня рождения мастера. О жизни, любви и борьбе великого режиссёра читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Любимова Любимые женщины артиста Изгнание, раскол и уход из Таганки Последние годы и уход артиста Наследие Любимова которое живет



Биография Юрия Любимова

Любимые женщины артиста

«Это были 13 лет счастья и страданья одновременно... Я не могла противиться обаянию Любимова. Да и никто бы не смог».

Каталин Кунц и Юрий Любимов (Фото: скриншот т/п «Прощание» ТК «ТВЦ»)

«Вижу — идёт человек, седой. Красивый, как лев. Порода в нём видна... Он мне сразу понравился».

Изгнание, раскол и уход из Таганки

Юрий Любимов (Фото: скриншот д/ф «Юрий Любимов. Человек века» Первый канал)

«С меня хватит этого позора, этого унижения, этого нежелания работать, этого желания только денег», — сказал он тогда.

Последние годы и уход артиста

Наследие Любимова которое живет