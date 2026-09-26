Падение Соседова с лестницы зафиксировали камеры видеонаблюдения
Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате падения с лестницы из-за несчастного случая. Видеозапись инцидента доказывает это, заявил в интервью aif.ru организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов.
По его словам, на записи видно, что критик либо споткнулся, либо оступился. Беззубов подчеркнул, что посторонних людей рядом не было, поэтому речь идёт о несчастном случае.
«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — сказал Беззубов, ознакомившись с кадрами.Сейчас материалы с камер видеонаблюдения изъяли следователи. После ознакомления с материалами они гласят свой вердит по поводу смерти критика.
Напомним, Соседов скончался в Нерюнгри (Якутия) на 59‑м году жизни. Причиной трагедии стало падение с лестницы. Инцидент произошёл, когда Соседов приехал в город, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».