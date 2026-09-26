Падение Соседова с лестницы зафиксировали камеры видеонаблюдения

26 сентября 2026, 02:33

Сергей Соседов (Instagram* / @sosedov.official)

Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате падения с лестницы из-за несчастного случая. Видеозапись инцидента доказывает это, заявил в интервью aif.ru организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов.





По его словам, на записи видно, что критик либо споткнулся, либо оступился. Беззубов подчеркнул, что посторонних людей рядом не было, поэтому речь идёт о несчастном случае.



«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — сказал Беззубов, ознакомившись с кадрами.