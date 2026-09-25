«Подарю тебе жизнь»: раскрыты страшные детали стрельбы в доме Джигана
Очевидец рассказал подробности стрельбы в подмосковном доме рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Его слова приводит телеграм-канал Baza.
Во время разборок с персоналом исполнитель поставил садовника на колени и приставил к его голове пистолет, заставляя признаться в педофилии. Когда тот начал отрицать обвинения, рэпер заявил, что «подарит жизнь», если тот скажет обратное. После некоторой паузы мужчина все же выполнил требование, и Джиган начал хаотично стрелять в разные стороны. В этот момент садовник вскочил на ноги и убежал.
Ранее СМИ писали, что в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен» рэпер, находясь в неадекватном состоянии, схватился за карабин «Сайга-9» и начал разборки с персоналом. Десять часов он удерживал людей в доме, запугивал их и издевался над ними. В это время, по некоторым данным, дети Джигана и блогера Оксаны Самойловой тоже находились в доме — они прятались в шкафах и писали матери сообщения о происходящем.
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