«Подарю тебе жизнь»: раскрыты страшные детали стрельбы в доме Джигана

25 сентября 2026, 17:34

Baza: Джиган заставил садовника признаться в педофилии под дулом пистолета

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Очевидец рассказал подробности стрельбы в подмосковном доме рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Его слова приводит телеграм-канал Baza.